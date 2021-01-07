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Aşı uygulamaları nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı'nın resmi yazısı 81 ile gönderildi

Koronavirüs aşılarının uygulamaları hakkında bir yazı hazırlayan Sağlık Bakanlığı, resmi yazısını 81 ile gönderdi. Yazıda, Kovid-19 aşılarının nasıl yapılacağı ve aşının uygulanacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler yer aldı.

07 Ocak 2021 Perşembe 15:12
Aşı uygulamaları nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı'nın resmi yazısı 81 ile gönderildi
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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan koronavirüs aşılama uygulaması hakkında detay ve esasların yer aldığı resmi yazı 81 ile gönderildi. Gönderilen yazıda aşı uygulamasının nasıl yapılacağına dair esaslar yer alırken aşının yapılacağı hastanelerde alınması gereken önlem ve tedbirler yer aldı.

Kamu ve özel hastanelerde aşı uygulama odalarının belirlenmesi ve bu odaların poliklinik odalarda bulunan standartlara göre hazırlanması gerektiğinin ifade edildiği yazıda aşı odalarının sayılarının kuruluşa müracaat eden kişi sayısına göre artırılması gerektiği aktarıldı.

Resmi yazıda, aşı uygulaması yapılacak olan alanlarda gerekli sosyal mesafe kurallarının uygulanması ve geçiş işaretleri yerleştirilmesi yapılarak kalabalık durum yaratmadan önüne geçilmesi gerektiği belirtilerek asansör, yürüyen merdiven gibi alanların baş ve sonlarında da uyarıcı tabelalar yerleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kurumlar içerisinde yapılacak olan aşı odalarının hastane bünyesi içerisinde vatandaşların kolay ulaşım sağlayacak alanlarda olması, odanın bulunduğu alanların önünde geniş ve ferah bekleme salonlarının oluşturulması belirtilirken daha öncesinde aşı uygulama odası olarak ayarlanan aşı uygulama odalarının günlük çalışma saatlerinin sabah 08.30 ile gece 00.00'da hizmet verecek şekilde düzenlenerek polikliniğe muayene için gelen hastalarla aşı uygulaması yapılacak kişilerin karşılaştırılmaması gerektiğinin kaydedildiği yazıda 17.00 ve 00.00 saatleri arasında aşı uygulama odalarının faaliyette olması gerektiği bildirildi.

"AŞI UYGULAMASI RANDEVU SİSTEMİ İLE OLACAK"

Aşı yaptırmak isteyen kişilerin MHRS sistemi üzerinden randevu alarak geleceklerinin belirtildiği yazıda, oda içine her defasında bir kişinin alınacağı ve aşı uygulaması sırasında tüm kayıtların tutulması zorunlu olduğu kaydedilerek aşıyı yapacak olan sağlık çalışanıyla kimlik bilgileri doğrulanan hasta için ayrılan aşı ile eşleşmesinin sağlanması gerektiği ifade edildi.



Son Güncelleme: 07.01.2021 15:12
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