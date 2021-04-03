Aşı uygulama rehberinde BioNTech detayı! O kişilere 2'nci doz uygulanmayacak

Türkiye genelinde koronavirüs salgınını bitirmeye yönelik başlatılan aşı uygulamalarında dahil edilen, 2.8 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozları vatandaşlara yapılmaya başlandı. BioNTech’in mRNA aşısının uygulanması ile ilgili kılavuz yayımlayan Sağlık Bakanlığı ise, kılavuza aşının 2'inci dozlarının uygulanmayacağı kişilerle ilgili bir madde ekledi.

Yayımlanan kılavuzda Pfizer/BioNTech aşılarının enjektörsüz olarak sunulduğu belirtilerek, aşının flakonlarının sert darbelerden korunması gerektiği ve uygulamasının yapılmasında önce sulandırılarak seyreltilmesi gerektiği ifade edildi. Flakonun sulandırılmasında önce ve sulandırılması sonrası herhangi farklı bir durumla karşılaşıldığında durumun gerekirse fotoğraflanarak belgelendirilmesi ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüklerine iletilmesi gerektiği kaydedildi.

Kılavuzda ayrıca aşının ilk doz uygulamasından sonra kişide ciddi bir alerjik reaksiyon görüldüğü takdirde aşının 2’nci dozunun o kişilere yapılmayacağı belirtildi. Aynı madde içerisinde aşının 38 ve üzerinde ateşi olan vatandaşlarda henüz kesin tanısı konulmamış olan akut hastalarda ve kronik hastaların akut atakları sırasında mutlaka ertelenmesi gerektiği belirtilirken mRNA aşısının kuduz, kızamık, tetanos, hepatit-A ve B aşıları gibi hiç bir şekilde zaman aralığı bırakmada uygulanabileceği ifade edildi.

Kılavuzda aşı uygulamasında özetle aşının en az 4 hafta aralıklı olarak 1’er doz yapılması suretiyle toplamda 2 doz uygulanacağı, gelecek ikinci talimata kadar da pozitif Kovid-19 hastalarına, 180 gün içinde hastalığı geçirmiş olanlara aşının uygulanmasından önce 10 gün içerisinde pozitif vakayla temas ettiği doğrulanmış kişilere uygulanmayacağı belirtildi.