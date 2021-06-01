Aşı takvimi güncellendi: 50 yaş ve üzeri için aşı randevu sistemi açıldı!

Sağlık Bakanlığı tarafında belirlenen ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan Kovid-19 aşı uygulama stratejisi kapsamında aşılama süreçleri ve aşı takviminde yer alan yaş gruplarına yapılan aşılama süreçleri son hızıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, takvimde yer alan 50 yaş ve üzer vatandaşların aşılama süreçleriyle ilgili çalışmaların başlatıldığını ve randevu sistemlerinin açılarak grup içine dahil olan kişilerin aşı randevularını alabileceğini söyledi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede salgına karşı geliştirilen aşı ile hastalığın etkisini gündemimizden çıkaracağımızı vurgulayan Bakan Koca, 'Bu güce güvenin.' diyerek herkesi aşı olmaya davet etti.

MHRS'DEN KORONAVİS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS sistemi üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar 'www.mhrs.gov.tr' adresine giriş yaparak aşı randevusu butonunu seçebilirler. Buradan hangi aşıyı olmak istediğinizle ilgili seçeneği seçtikten sonra işlemi onaylayarak aşı randevusunu oluşturabilirler.