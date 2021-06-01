Aşı takvimi güncellendi: 50 yaş ve üzeri için aşı randevu sistemi açıldı!

Sağlık Bakanlığı tarafında belirlenen ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan Kovid-19 aşı uygulama stratejisi kapsamında aşılama süreçleri ve aşı takviminde yer alan yaş gruplarına yapılan aşılama süreçleri son hızıyla devam ediyor.
MHRS'DEN KORONAVİS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS sistemi üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar 'www.mhrs.gov.tr' adresine giriş yaparak aşı randevusu butonunu seçebilirler. Buradan hangi aşıyı olmak istediğinizle ilgili seçeneği seçtikten sonra işlemi onaylayarak aşı randevusunu oluşturabilirler.
Son Güncelleme: 01.06.2021 16:18