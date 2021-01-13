Aşı takip sistemi kayıt ve aşı randevusu

Dünyada etkisi sürdüren covid-19 salgını devam ederken birçok ülkede aşı uygulamaları başladı. Türkiye’de Çin’den gelen üç milyon doz CoronaVac aşısının test süreci bitmeye yaklaştı. Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu ‘Aşıla’ uygulamasıyla aşı işlemleri için randevu alınması gerektiği ve kaydı olmayan vatandaşlara aşı yapılmayacağını açıklanması üzerine birçok kişi ‘Aşıla’ uygulamsına nasıl kayıt olacaklarını araştırmaya başladı.

Aşı takip sistemine nasıl kayıt olunur?

Akıllı cihazlara indirilerek kullanılacak ‘Aşıla’ uygulamasıyla Covid-19 aşısı kayıtları yapılacaktır. Bundan dolayı aşı olmadan önce ‘Aşıla’ uygulamasından aşı uygunluğu kontrolü yapılacak ve kare kod okutularak kayıt işlemi tamamlanacak ve sonrasında aşı yapılabilecek.

Aşıla uygulamasıyla ilgili bilgilere, duyuru ve eğitim videolarına https://asila.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Aşıla uygulamasını https://mobilmarket.saglik.gov.tr adresinden İOS, Android ve Huawei akıllı cihazlara indirebilirsiniz.

Uygulama indirilirken yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilerek, indirmenin ardından kullanabilmek için belirtilen ayarların yapılması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığının çıkardığı bu uygulama sayesinde doktorlar ve sağlık personelleri vatandaşların aşılama sürecini kolayca takip edecekler.

AŞILA UYGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Aşıla uygulamasına kayıt olma