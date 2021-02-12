Aşı tablosu güncellendi! Türkiye'de aşı olan kişi sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Şubat gününü gösteren koronavirüs aşı tablosu güncelledi. Son güncelleme ile birlikte aşı uygulamalarının başladığı günden bu yana toplamda kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğu ve 1. doz ile 2. doz aşıların kaç kişiye uygulandığı netleşmiş oldu.
14 Ocak'tan itibaren aşı uygulamalarının kaydedildiği tablonun son hali ise Bakanlık tarafından güncellenirken CoronaVac aşısının ilk dozunun Türkiye genelinde 3.139.242'ye ulaştığı görüldü. 28 günün tamamlanmasıyla birlikte aşılarının ikinci dozlarının yapıldığı kişi sayısının 373.924 olarak belirtildiği tabloda şu ana kadar aşılamaları yapılan vatandaşların sayısının 3,5 milyonun üzerinde olduğu belirtildi.
Son Güncelleme: 12.02.2021 16:45