Aşı tablosu güncellendi! Türkiye'de aşı olan kişi sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Şubat gününü gösteren koronavirüs aşı tablosu güncelledi. Son güncelleme ile birlikte aşı uygulamalarının başladığı günden bu yana toplamda kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğu ve 1. doz ile 2. doz aşıların kaç kişiye uygulandığı netleşmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde başlatılan Kovid-19 aşısı ulusal düzeyde uygulanması kapsamında, 14 Ocak tarihinde sağlık çalışanları üzerinde başlatılan aşılama çalışmalarına son hızla devam ediliyor. Daha sonra belirlenen yaş grupları üzerinde devam ettirilen aşılama uygulamalarında dün 70 yaş ve üzeri vatandaşlara aşılamaları yapılırken bugünden itibaren de 65 yaş ve üzeri vatandaşların kayıtları sisteme tanımlandı.

14 Ocak'tan itibaren aşı uygulamalarının kaydedildiği tablonun son hali ise Bakanlık tarafından güncellenirken CoronaVac aşısının ilk dozunun Türkiye genelinde 3.139.242'ye ulaştığı görüldü. 28 günün tamamlanmasıyla birlikte aşılarının ikinci dozlarının yapıldığı kişi sayısının 373.924 olarak belirtildiği tabloda şu ana kadar aşılamaları yapılan vatandaşların sayısının 3,5 milyonun üzerinde olduğu belirtildi.