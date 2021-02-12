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Aşı tablosu güncellendi! Türkiye'de aşı olan kişi sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aiı tablosunu güncelledi. Son güncellenen tablo ile birlikte şu ana kadar Türkiye'de kaç kişinin aşılama uygulamasında katıldığı netleşmiş oldu.

12 Şubat 2021 Cuma 16:45
Aşı tablosu güncellendi! Türkiye'de aşı olan kişi sayısı kaç oldu?
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Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Şubat gününü gösteren koronavirüs aşı tablosu güncelledi. Son güncelleme ile birlikte aşı uygulamalarının başladığı günden bu yana toplamda kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğu ve 1. doz ile 2. doz aşıların kaç kişiye uygulandığı netleşmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde başlatılan Kovid-19 aşısı ulusal düzeyde uygulanması kapsamında, 14 Ocak tarihinde sağlık çalışanları üzerinde başlatılan aşılama çalışmalarına son hızla devam ediliyor. Daha sonra belirlenen yaş grupları üzerinde devam ettirilen aşılama uygulamalarında dün 70 yaş ve üzeri vatandaşlara aşılamaları yapılırken bugünden itibaren de 65 yaş ve üzeri vatandaşların kayıtları sisteme tanımlandı.

14 Ocak'tan itibaren aşı uygulamalarının kaydedildiği tablonun son hali ise Bakanlık tarafından güncellenirken CoronaVac aşısının ilk dozunun Türkiye genelinde 3.139.242'ye ulaştığı görüldü. 28 günün tamamlanmasıyla birlikte aşılarının ikinci dozlarının yapıldığı kişi sayısının 373.924 olarak belirtildiği tabloda şu ana kadar aşılamaları yapılan vatandaşların sayısının 3,5 milyonun üzerinde olduğu belirtildi.



Son Güncelleme: 12.02.2021 16:45
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Aşı TablosuAşı Olan Kişi SayısıSağlık Bakanlığı
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