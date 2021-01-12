İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı! Antalya için alarm verildi!
Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış...
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...

Aşı rıza formu nedir? Aşı rıza formu neden doldurulacak, zorunlu mu? Aşı rıza formu içeriği

Çin'den ilk parti covid-19 aşılarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan aşı rıza formu birçok kişi tarafından merak edilmktedir. Aşı rıza formunun ne olduğunu ve zorunlu mu olduğuna yazımızdan ulaşabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 21:35
Aşı rıza formu nedir? Aşı rıza formu neden doldurulacak, zorunlu mu? Aşı rıza formu içeriği
Takip Et:

Covid-19 aşısının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte  gündeme gelen aşı rıza formunu birçok kişi merak etmeye başladı.

İlk olarak rıza formu doldurulacak

Çin'den gelen üç milyon doz aşının kontrollerinde sona doğru gelinirken bir hafta sonra planlanan aşılama işlemleri başlayacak. Yetkililerin BioNTech ile yapılan anlaşmaya göre 500 bin doz aşının ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Aşılama ilk olarak sağlık çalışanları, 65 yaşüstü, emniyet mensupları, öğretmenler, huzurevi çalışanlarına yapılacak.

Aşı olanlara "hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma" amacıyla ONAM formunu imzalanması istenecek. Normalde mevcut yapılan on üç aşıda alınmayan bu belgenin, salgın sürecinde acil bir şekilde aşılama kararı alınmasıyla beraber ve aşıların daha ruhsat almaması sebebiyle sorumluluğun vatandaşlarla paylaşılmasının da gerekildiği bildirildi. İki doz arasındaki sürenin uzamasına, böylecei 28 gün olmasına Bilim Kurulu karar verdi. İnaktif aşılarda iki dozun arasındaki süre ne kadar uzun olursa, o kadar etkinliğinin arttığı belirtildi.

Rıza formu nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre açık rıza, kanunda "belli bir konuyla alakalı, bilgilendirilmesine dayanan ve özgür irade ile açıklanan rıza" şeklinde tanımlanır. Buna Böylece yapılacak açık rızada üç unsur vardır. Bunlar, belli bir konuya ilişkin olması bilgilendirilmeye dayanan özgür irade ile açıklanması kanunun bu tanımını, gerekçe de bulunulan Avrupa Birliği Direktifinin "rıza" tanımıyla örtüşmektedir.

Geçerli olması için rızanın belirli bir konuya ilişkin olması gerekmektedir. Bunun anlamı "Verilerimin işlenmesini kabul ediyorum." şekliyle açık uçlu bir rızanın tek başına kanuna göre "açık rıza" olarak kabul edilmez. Rızanın, ilk olarak hangi verilerin ne amaçla işleneceği olmak üzere işlemenin farklı noktaları açısındanda verilmiş olması gerekmektedir. Burada önemli olan tarafların karşılıklı beklentileri olmaktadır. Böylece rızanın belirli bir konuya ilişkin olması ve dolayısıyla bilgilendirilmeye dayanmasınada bağlıdır.

Veri sorumlusunun, gerçekleştirmesi beklenen farklı işlemler için, alakalı kişinin öngörmesi muhtemel olmasının kaydı ile, bu kişinin açık rızasını bir kez alması kural olarak yeterli olmaktadır. Yalnız veri sorumlusunun sonradan farklı amaçlar ile bu verileri işlemek istemesi durumunda (üçüncü kişilere aktarım gibi) ayrıca buna ilişkin rıza alınması gerekmektedir. Aynı durum, verilerin işlenme amaçlarının değişmesi durumunda da geçerli olmaktadır. Rızanın verilmesinden önce ilgili kişinin işleme ile ilgili tüm konularda açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Kanunun 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü gereğinden pek çok durumda rızanın bu elementiyle ilişkili olmaktadır. Yalnız düzenlenme şekil itibari ile ayrı bir yükümlülüktür.

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 21:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Covid-19KORONARıza Formu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 Ocak vaka tablosu açıklandı! Semptonlu hasta sayısı binin altına düştü
12 Ocak vaka tablosu açıklandı! Semptonlu hasta sayısı binin altına düştü
Koronavirüs aşı kayıtları için yeni 'aşıla' mobil uygulaması!
Koronavirüs aşı kayıtları için yeni 'aşıla' mobil uygulaması!
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs aşı kayıtları için yeni 'aşıla' mobil uygulaması!
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs aşı kayıtları için yeni 'aşıla' mobil uygulaması!
Bakan Koca 10 Ocak vaka tablosunu duyurdu! Son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca 10 Ocak vaka tablosunu duyurdu! Son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti
9 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altına düştü
9 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altına düştü
Bakan Koca'dan SMA hastası çocuklarla ve gen tedavisiyle ilgili açıklama
Bakan Koca'dan SMA hastası çocuklarla ve gen tedavisiyle ilgili açıklama

Popüler Haberler

Aşı rıza formu nedir? Aşı rıza formu neden doldurulacak, zorunlu mu? Aşı rıza formu içeriği
Andorra’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Youtube programsız arka planda kesintisiz oynatma
Survivor Reşat sakatlanma anı! Survivor Reşat elendi mi? Reşat diskalifiye olacak mı?
Whatsapp sözleşmesi imzalayanlar ne yapacak? Whatsapp sözleşmesi iptal oldu, peki imzalayanlar ne yapmalı?
Seksenler dizisinde rol alan Rasim Ötekin diziden neden ayrıldı? Fehmi Baba karakteri yeni sezonda yok mu?
ATV EDHO, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok?
Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı oranları belli oldu mu?
Özel hastane acil servis ücretli mi? 2021
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi konusu ve oyuncuları
Dermapen uygulaması nedir? Nasıl yapılır? Dermapen faydaları nelerdir, kaç seans yapılmalıdır?
Avon Fransız markası mı, hangi ülkeye ait marka?
2020 Devlet Tarafından Verilen Geri Ödemesiz Hibe Kredileri
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
2. Sayfa neden yok, neden yayınlanmıyor?? 2. Sayfa programının yeni yayın günü ve saati
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Hira Su Yıldız yer aldığı dizi ve film yapımları
Telegram kişileri eşitle ne demek?
Baraj dizisinde Eylül karakterine Burcu Kirman hayat veriyor
Rüyada boğulmak ne anlama gelir? Rüyada boğulmak görmenin tabirleri ve yorumları
Baraj dizisindeki Nermin karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.