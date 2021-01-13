Aşı rıza belgesi nedir, nasıl alınır? Aşı rıza formu zorunlu mu olacak?

Türkiye’de 15 Ocak 2021 itibari ile aşılamanın başlaması ile birlikte pek çok kişi aşı rıza belgesini araştırmaya başladı. Çinli üretici Sinovac’ın ilk parti 3 milyon doz koronavirüs aşısı Cuma günü itibari ile başlanacak.

Aşılama zorunlu mu olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çin’den gelecek olan 50 milyon doz aşının inaktif olarak üretildiği ve inaktif aşıların diğer aşılara göre daha güvenli olduğu belirtildi. Son yıllarda üretilen aşıların inaktif aşılar olduğuna dikkat çeken Bakan Koca aynı zamanda bu tip aşıların yan etkisinin de olmadığını açıkladı. Çin’in Sinovac aşılarının İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından inceleneceğini ve çıkan sonuca göre uygulanmaya başlanacağı açıklanırken Bakan Koca aşılamanın zorunlu olmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca aynı zamanda kamuoyu önünde gelen aşıyı ilk olacak kişi olacağını açıkladı. Avusturalua hava yolu firması olan Qantas şirketinin koronavirüs aşısını zorunlu tutacak açıklamalarını da yapan Bakan Koca dış hatlarda bazı firmaların aşıyı zorunlu tutacağının da altını çizdi.

Aşı rıza belgesi nedir?

Aşı olacak kişiler için zorunlu olarak gösterilen aşı rıza belgesi, kişinin aşıyı kendi rıza ve isteği ile yaptırdığına dair ‘Onam belgesi’ zorunlu olacak. Diğer aşılardan alınmayan aşı rıza belgesinin neden koronavirüs aşısı için alındığı merak edilirken Bakan Koca ‘Salgın döneminde acil olarak uygulama kararı alınan bir aşıyı uyguluyorsun. Ruhsat işlemleri tamamlanmamış, sadece acil kullanıma izin verilmiş, biraz da sorumluluğu vatandaşla paylaşmak için böyle bir imza yöntemi getiriliyor.’ Açıklamasında bulundu.