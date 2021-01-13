Aşı rıza belgesi nedir, nasıl alınır? Aşı ONAM formu nedir?

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını ile birlikte yaşamlarımız adeta değişti. Şimdi ise koronavirüs’ün bitmesi için gayretle çalışmalar devam ediyor. Çin hükümetinin geliştirmiş olduğu Coronavac aşısı 30 Aralık 2020 tarihinde 3 milyon doz olarak Türkiye’ye getirildi. Çin’den getirilen koronavirüs aşısı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’na sevk edilerek analiz süreci başlamıştı. Analiz sürecinin 14 günlük çalışması sonucuna gelindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapmış olduğu açıklamada aşılamada son noktaya gelindiğini Perşembe ya da Cuma günü aşılamaya başlanacağını belirtti. Aynı zamanda aşı yapılacak kişilere “hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma” amacıyla ONAM formu imzalatılacaktır. Aşılama süreci kademe kademe olarak gerçekleşecektir.

Aşıları taşıyacak TIR’lar

TİTCK’nın aşıya onay vermesi sonucunda Ankara’daki ana depoda, soğuk hava deposu olan TIR’lar ile birlikte dağıtım ve aşılama süreci başlayacaktır.

Sağlık Bakanlığı’nın tanıtımı yapmış olduğu TIR’lar 81 ile gönderilecektir. Soğuk zincir her şekilde korunacak Coronavac aşısı için 2-8 derecelik sıcaklık olması gerekmektedir. 81 ile gönderilecek TIR’larda bu ısının altına düşülmeyecektir. Soğuk zincirin bozulması halinde TIR’larda uyarı sistemi yer alacaktır.

Aşılamada prosedür?

Başlangıç olarak 3 milyon alınan aşının uygulanması sağlık personellerine gerçekleşecek. 28 gün sonrasında Çin’den getirtilen bu aşının 47 milyon dozu peyderpey ulaşması sonucunda bağışıklama işlemi hızlandırılarak sağlık personelleri ikinci dozu olmadan 65 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılama uygulanacak. 28 günlük süre Bilim Kurulu tarafından alınan bir karar. İneaktif aşılar işin iki doz arası ne kadar uzun olursa etkinliği de o şekilde belirtiliyor.

Aşı olacak kişiler için rıza formu

Aşı yapılacak kişiler için “hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma” amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacaktır. Rıza formunun ise rutin olarak gerçekleştirilen 13 aşı için alınmayan belgenin, Covid-19 sürecinde acil aşılama kararı ile aşıların ruhsatının alınmamış olması sebebi ile sorumluluk vatandaş ile paylaşılmaktadır.

