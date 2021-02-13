Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS sisteminden randevu alma

Covid-19 salgınına karşı Ocak ayında başlayan aşılama işlemleri tüm Türkiye genelinde devam ediyor. Türkiye’ye getirilen aşı Çinli Sinovac firması tarafından gelmişti. Aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu labaratuvarlarında girdiği tert sürecini başarı ile tamamladı. Sağlık Bakanlığı’nın verileri kapsamında şu ana kadar Türkiye’de 3 milyon 742 bin 144 kişi aşı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda 70 yaş üstü vatandaşların aşılamasının bittiğini ve 12 Şubat tarihi itibari ile de 65 yaş üstünün sırasının geldiğini söyledi. Sağlık Bakanın Koca resmi twitter hesabında yaptığı paylaşım ile açıklamada bulundu. Bakan Koca şu twitt ile bilgi verdi:

"65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim"

Bu bilgilerin üzerine vatandaşlar aşı randevusunun nasıl alınacağını sorgulamaya başladı. Vatandaşlar iki yol ile aşı randevusu alabilmektedir. Biri “mhrs.gov.tr” aracılığı ile diğeri de ALO 182 üzerinden.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile randevu alma

MHRS, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerden vatandaşların kendilerine uyan gün ve saatte randevu alabilmeleri için var olan bir sistemdir. Bu sistem 2011-2013 seneleri arasında başlatılmış ve “Sağlıkta Dönüşüm” projesi kapsamında oluşturulmuştur. Şimdi de aşı randevusu için de kullanılmaktadır.

Covid-19 aşı randevusu MHRS üzerinden ya da 184 üzerinden alınabilir. MHRS sistemine girişte öncelikle E-devlet ya da turkiye.gov.tr adresi açılıyor. Ayrıca uygulama kullanılarak da randevu alınabilir. Uygulamaya giriş yapıp arama butonundan MHRS yazdığınız zaman açılan pencereden randevu alabilirsiniz. Aşı randevu alma işlemi MHRS’nin yanı sıra e-nabız, e-devlet üzerinden de yapılabiliyor.

Hastaneden randevu almak isteyen vatandaşlar ya ALO 182 aracılığı ile ya da MHRS uygulamasına girip T.C Kimlik Numarası ve şifre ile birlikte alabilirler.

Eğer ki MHRS üzerinde kaydınız yoksa “Randevu Al” seçeneğine tıklayıp “Üye Ol” ekranı aracılığı ile kayıt yaptırabilirsiniz. İşlemi tamamladıktan sonra ise “Randevu Al” butonuna basarak T.C Kimlik Numarası ve şifre ile dilediğiniz hastaneyi ve doktoru seçerek randevu alabilirsiniz.

Aşı işlemi nasıl yapılmaktadır?

Öncelikle yukarıda belirtilen yollarla randevu alınmalıdır. Daha sonra randevuda seçilen gün ve saatte seçilen hastaneye gidilmesi gerekiyor. Hastanede AŞILA uygulaması aracılığı ile randevusu olan kişinin sorgulaması yapılıyor. Aynı uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydı yapılıyor. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra aşı uygulama işlemine geçiliyor. İkinci doz randevusu ilk dozdan sonra sağlık görevlisinin yardımı ile yapılıyor. İkinci doz için randevu bilgileri kişiye mesaj olarak gönderiliyor. Bunun yanı sıra e-nabız aracılığı ile de randevu bilgilerine bakılabilir.