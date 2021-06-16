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Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
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Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları hızla devam ederken milyonlarca vatandan aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi sorusuna yanıt arıyor. Uzman isim bu çok merak edilen soruyu yanıtlarken konuyla ilgili detayları da açıkladı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 09:58
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
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Türkiye'de koronavirüs aşılama çalışmalarında Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) çalışan tüm çalışanlar Kovid-19 aşı programına dahil edildi ve bir anda randevu sisteminde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bu yoğunluk üzerine bazı merkezlerde aşı sırası gelen vatandaşlar randevu almadan aşılarını olmaya başladı. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, randevu sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşların randevu almadan aşı yaptırmalarının mümkün olabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı programıyla ilgili yaptığı açıklamasında 40 yaş ve üzeri vatandaşlar ile birlikte SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların Kovid-19 aşılarının başlatıldığını duyurmasının hemen ardından aşı programına dahil olan vatandaşlar e-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevularını oluşturmaya başladılar. Aşı randevu taleplerinin artması ile birlikte e-Nabız ve MHRS'ye girişlerinde sıkıntılar yaşanırken koronavirüs aşı randevusu sorunu, sosyal medyada da gündem oldu. 

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları bölümünde klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Ümit Savaşçı, aşılama uygulamaları sonrası yapılan veri girişlerinde sıkıntılar yaşadıklarını fakat aşıya gösterilen bu ilgili kendileri adına sevindirici bir durum olduğunu söyledi. Yaşanan yoğunluğa rağmen aşı sırası gelen herkese aşı yaptıklarını söyleyen  Dr. Savaşçı, şuan tüm sağlık ocaklarında üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde, ayrıca eğitim araştırma hastanelerinde aşılama çalışmalarının devam ettiğini ve aşı randevusu alamayan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak aşılarını yaptırmak için gerekli birimlere gelebileceklerini kaydetti.


Son Güncelleme: 16.06.2021 09:58
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