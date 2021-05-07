İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Aşı randevusu 50 yaş için başladı mı, nasıl alınır? e Devlet ile ve telefonla aşı randevusu nasıl alınır, telefon numarası kaç?

Dünyayı ve ülkemizi saran korona virüs salgını devam ederken, yaş grupları ve mesleklere göre aşılar yapılmaya devam ediyor. 50 yaş aşı randevusu ne zaman başladı? Aşı randevusu nereden alınır? Bir ve ikinci doz sonrasında tekrar aşı yapılması gerekiyor mu? İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

07 Mayıs 2021 Cuma 21:45
Aşı randevusu 50 yaş için başladı mı, nasıl alınır? e Devlet ile ve telefonla aşı randevusu nasıl alınır, telefon numarası kaç?
Takip Et:

Dünyayı ve ülkemizi saran korono virüs salgını halen daha devam etmektedir. Çaresi aşı olan bulaşıcı hastalığın, hızla tüm dünyayı etkisi altına alması devam ediyor. 

Ülkemizde de geçtiğimiz aylarda yoğun bir şekilde başlayan aşılama çalışmaları yaş grupları ve mesleklere göre yapılmaya başladı. 

Şu an 50 yaş aşı olma sırası gelenlerin randevuları nasıl alınır? Nerede aşı yaptırılmalıdır? Gibi soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik. 

Gündemin ana başlığı olan aşı konusu herkesin diline dolanmış vaziyette. Bu salgının tek çaresi aşılanma olduğunu söyleyen bilim adamları ise, sırası gelenin aşı olması yönünde konuşmaları devam ediyor. 

Aşı randevusu nasıl alınır? Randevu alırken aşı seçme nasıl yapılır? İntenet üzerinden randevu alınır mı? Şu anda kaç yaş grubu aşı vuruluyor? Aşı randevusu nasıl iptal edilir? sorularının yanıtı burada!

Korona virüs aşı randevusu için 186, MHRS ve E-Nabız üzerinden aşı randevusu alınabilir, iptal edilebilir. T.C.kimlik numarası ve şifresi ile birlikte aşı randevusunu telefon ve intenet üzerinden alabilirsiniz. Kronik ya da farklı bir rahatsızlığı olanların hastane ortamında ve gözetiminde aşılarının yapılması önerilir. 

MHRS aşı randevusu için tıklayın!

E-Nabız aşı randevusu için tıklayın!

Aşı sonrasında her türlü bilgilendirme ve bilgi için kişinin hanesine eklenecektir. HES koduna tanımlanacaktır. Elektronik aşı kartı ve sms yoluyla bilgilendirme yapılacak.

Aşının ikinci dozları için, birinci doz yapılırken bilgilendirme yapılacaksınız. Tahmini iki aşı arası bir ay kadar bir zaman dilimi oluyor. 

Size verilen aşı randevu kağıdığını aşı yapıldıysa saklayabilirsiniz.

Aşı sonrası oluşabilecek her türlü tepki elektronik ortamda takibi yapılırken, acil bir müdahele esnasında kayıt altına alınacak. 

Şu an 50 yaş için aşı uygulaması başladı. Randevuları alan vatandaş, uzun kuyruklar halinde hastane ve sağlık ocaklarında aşılarının yapılmasını bekliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda, yerli aşı hakkında Erciyes Üniversitesi'nde çalışmaların sonuna yaklaşıldığı kaydedildi. 

Piyasada birden çok aşının yer aldığını belirten Koca, yıl sonuna doğru yerli aşılarda da çoğalma olur ve kullanıma geçmiş oluruz dedi. 

6 ay sonra aşılarda bir hatırlatma aşısı uygulanabilir. Rapel tek doz olarak yapılması uzmanlar tarafından öneriliyor. 

Nüfusun 3 katı kadar sözleşmeyle aşı geleceği konusuna değinen Bakan, 100 milyonu Çin, 50 milyonu Sputnik olduğunu söyledi. 90 milyon BioNTtech'de olmak üzere toplam 240 milyon dozun nüfusun 3 katına yeteceğini ekledi. Sırası gelenin aşıyı mutlaka olması gerektiğini vurgulayan Bakan, aşının ne kadar önemli olduğunu tekrarladı. 




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
50 YaşAşıKovid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biontech aşısı yan etkileri neler, ne kadar sürer?
Biontech aşısı yan etkileri neler, ne kadar sürer?
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Grip aşısı sağlık ocağında yapılır mı? Ggrip aşısı zararlı mıdır?
Grip aşısı sağlık ocağında yapılır mı? Ggrip aşısı zararlı mıdır?
Sigortasız muayene ücreti ne kadar? Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
Sigortasız muayene ücreti ne kadar? Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021

Popüler Haberler

Aşı randevusu 50 yaş için başladı mı, nasıl alınır? e Devlet ile ve telefonla aşı randevusu nasıl alınır, telefon numarası kaç?
Canlı izle Lens Lille Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Lens Lille maçı Selçuk Sports Netspor izle
Akrep reyting sonuçları nasıl? Akrep izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
2021 Açık Lise sınavları e-sınav merkezlerinde mi yapılacak? E-sınav merkezi nedir?
Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programı ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Kadir Gecesi'nde ne olmuştur? Kadir Gecesi'nin faziletleti nedir?
Kadir Gecesinde tesbih namazı saat kaçta kılınır, kaç rekat kılınır?
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek serbest mi?
Ebru Gündeş boşandı mı? Ebru Gündeş Reza Zarrab 11 yıllık evliliği resmen sona erdi
Biontech aşısı yan etkileri neler, ne kadar sürer?
Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esat karakteri kimdir?
Kalıcı makyaj ne kadar sürede yapılır? Kalıcı makyajın zararları nelerdir?
BİM'de satılacak Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
İstanbul'da Cumartesi günü hangi pazarlar açık olacak? 8 Mayıs pazar kurulacak yerler tam listesi
Seni Çok Bekledim dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi konusu ve oyuncuları
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
Netflix Sexify yeni sezon olacak mı? Seify 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Rakuten BIG fiyatı ve özellikleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.