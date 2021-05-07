Aşı randevusu 50 yaş için başladı mı, nasıl alınır? e Devlet ile ve telefonla aşı randevusu nasıl alınır, telefon numarası kaç?

Dünyayı ve ülkemizi saran korono virüs salgını halen daha devam etmektedir. Çaresi aşı olan bulaşıcı hastalığın, hızla tüm dünyayı etkisi altına alması devam ediyor.

Ülkemizde de geçtiğimiz aylarda yoğun bir şekilde başlayan aşılama çalışmaları yaş grupları ve mesleklere göre yapılmaya başladı.

Şu an 50 yaş aşı olma sırası gelenlerin randevuları nasıl alınır? Nerede aşı yaptırılmalıdır? Gibi soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik.

Gündemin ana başlığı olan aşı konusu herkesin diline dolanmış vaziyette. Bu salgının tek çaresi aşılanma olduğunu söyleyen bilim adamları ise, sırası gelenin aşı olması yönünde konuşmaları devam ediyor.

Aşı randevusu nasıl alınır? Randevu alırken aşı seçme nasıl yapılır? İntenet üzerinden randevu alınır mı? Şu anda kaç yaş grubu aşı vuruluyor? Aşı randevusu nasıl iptal edilir? sorularının yanıtı burada!

Korona virüs aşı randevusu için 186, MHRS ve E-Nabız üzerinden aşı randevusu alınabilir, iptal edilebilir. T.C.kimlik numarası ve şifresi ile birlikte aşı randevusunu telefon ve intenet üzerinden alabilirsiniz. Kronik ya da farklı bir rahatsızlığı olanların hastane ortamında ve gözetiminde aşılarının yapılması önerilir.

MHRS aşı randevusu için tıklayın!

E-Nabız aşı randevusu için tıklayın!

Aşı sonrasında her türlü bilgilendirme ve bilgi için kişinin hanesine eklenecektir. HES koduna tanımlanacaktır. Elektronik aşı kartı ve sms yoluyla bilgilendirme yapılacak.

Aşının ikinci dozları için, birinci doz yapılırken bilgilendirme yapılacaksınız. Tahmini iki aşı arası bir ay kadar bir zaman dilimi oluyor.

Size verilen aşı randevu kağıdığını aşı yapıldıysa saklayabilirsiniz.

Aşı sonrası oluşabilecek her türlü tepki elektronik ortamda takibi yapılırken, acil bir müdahele esnasında kayıt altına alınacak.

Şu an 50 yaş için aşı uygulaması başladı. Randevuları alan vatandaş, uzun kuyruklar halinde hastane ve sağlık ocaklarında aşılarının yapılmasını bekliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda, yerli aşı hakkında Erciyes Üniversitesi'nde çalışmaların sonuna yaklaşıldığı kaydedildi.

Piyasada birden çok aşının yer aldığını belirten Koca, yıl sonuna doğru yerli aşılarda da çoğalma olur ve kullanıma geçmiş oluruz dedi.

6 ay sonra aşılarda bir hatırlatma aşısı uygulanabilir. Rapel tek doz olarak yapılması uzmanlar tarafından öneriliyor.

Nüfusun 3 katı kadar sözleşmeyle aşı geleceği konusuna değinen Bakan, 100 milyonu Çin, 50 milyonu Sputnik olduğunu söyledi. 90 milyon BioNTtech'de olmak üzere toplam 240 milyon dozun nüfusun 3 katına yeteceğini ekledi. Sırası gelenin aşıyı mutlaka olması gerektiğini vurgulayan Bakan, aşının ne kadar önemli olduğunu tekrarladı.