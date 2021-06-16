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Aşı randevu uygulamasında flaş değişiklik! Aynı gün..

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılana aşılama uygulamalarında randevu sistemlerinde değişikliğe gidildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların gün içinde randevu alarak aşı yaptırabileceğini duyurdu.

16 Haziran 2021 Çarşamba 17:56
Aşı randevu uygulamasında flaş değişiklik! Aynı gün..
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı randevu sistemi ile ilgili yeni bir uygulamaya geçildiğini duyurdu. Bakan Koca, duyurusunda gün içinde randevu alınarak aşı uygulaması başlattıklarını bildirirken, vatandaşlara vakit kaybetmeden randevuları alınmasına ilişkin bir uyarıda da bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde başlatılan aşılama uygulamaları hemen hemen her yaş gruplarına yapılmaya başlandı. Yoğun bir şekilde devam eden aşı uygulamasında vatandaşların randevularının ne zamana verileceği sorusunun sorulmaması için yeni sisteme geçiş yapıldı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattıklarını duyururken aşı randevusu almak isteyen vatandaşlara randevularını almaları ve vakit kaybedilmeden aşı yaptırmaları gerektiği konusunda uyarı da bulundu.


Son Güncelleme: 16.06.2021 17:56
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