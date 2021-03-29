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Aşı randevu nasıl alınır? AŞI RANDEVU ALMA İŞLEMLERİ

Covid-19 virüsü ile mücadelede aşılama işlemleri devam ediyor. Yaş gruplandırmasına göre yapılan aşılamalarda grupları gelen vatandaşlar aşı randevusunu nasıl alacaklarını öğrenmek istiyor. Bu doğrultuda haberimizde aşı randevusu alma yöntemlerinden bahsettik. İşte detaylar...

29 Mart 2021 Pazartesi 13:57
Aşı randevu nasıl alınır? AŞI RANDEVU ALMA İŞLEMLERİ
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Korona virüs ile mücadelede aşılama işlemleri tüm hızı ile devam ederken aşı sırası gelen vatandaşlar aşı randevusunu nasıl alacaklarını sorgulamaya başladı. Aşılama sürecinde şimdiye kadar 5 milyon 813 bin 617 kişi ikinci doz aşısını oldu.

“60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." ifadelerini kullandı. Koronavirüs risk grubunda yer alan 60-65 yaş arası için aşılama sürecinde randevular, www.mhrs.gov.tr adresinden alınacak. Başvuru sonuçları de SMS ile telefonlara gelecek.”

Aşı randevusu alma yöntemleri

Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar “Turkiye.gov.tr” ya da “e-devlet” uygulamaları üzerinden giriş yaparak arama bölümüne MHRS yazıp açılan ekrandan koronavirüs aşısı için randevu alabilir. Bunun yanı sıra aşı randevusu için “e-devlet, e-nabız, MHRS” gibi mobil uygulamalar aracılığı ile yapılabilmektedir.

E-devlet giriş ekranı için tıklayın.

Aşı olacak vatandaş, öncelikli grupta yer alıyorsa randevu almak için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Açılan ekranda kişiden istediği sağlık kuruluşu, tarih ve saat seçmesi isteniyor. İşlemler tamamlandıktan sonra randevu oluşturuluyor. Randevu bilgileri SMS aracılığı ile telefona da gönderiliyor.

MHRS’den aşı randevusu alma

MHRS Web üzerinden randevu almak için, önceden oluşturulmuş bir üyeliğiniz yoksa “Randevu Al” kısmına tıklayarak açılan ekrandan “Üye Ol” seçeneğine tıklamalısınız. Lakin üyeliğiniz varsa kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak istediğiniz hastane ve hekimi seçip randevu alabilirsiniz.

MHRS Mobil uygulamasından randevu almak isteyenler ise akıllı telefonlarından uygulamaya girerek üyelikleri yoksa önce üyelik oluşturmalı varsa kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmalıdır. Daha sonra randevu için “Hastane Randevusu Al” seçeneği tıklanır ve açılan pencereden “Genel Arama” kısmı ardından da “Covid-19 Aşı” seçeneğine tıklanır, istenilen yerler doldurularak işlem tamamlanır.

MHRS giriş ekranı için tıklayın.

Mesai saatleri dışında aşı randevusu alınabiliyor mu?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabındaki açıklamalar kapsamında aşı randevusu ile alakalı şu ifadeler kullanıldı:

 "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz."

Aşı öncelik durumu öğrenme

Aşılama işlemlerinde vatandaş sıranın kendisine gelip gelmediğini öğrenmek için cep telefonlarından “aşıla” mobil uygulaması aracılığı ile öğrenebilir. Bunun yanı sıra 2023’e “AŞI boşluk T.C KİMLİK NUMARASI boşluk T.C SERİ NUMARASININ SON 4 HANESİ” bilgileri yazılarak SMS gönderilir. SMS cevabı ile aşılama önceliğiniz olup olmadığı size bildirilir.



Son Güncelleme: 29.03.2021 13:57
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19AşıAşılamaAşıRandevusu
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