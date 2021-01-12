Aşı ön kayıt nedir, nasıl yapılır? Aşıla programı ile telefondan aşı randevusu nasıl alınır?

Covid-19 aşısı ile ilgili duyurulan Aşıla uygulaması merak edilmeye başlandı. Mobil cihazlara kurulan ve kayıt olunması gereken Aşıla uygulamasının aşılama sürecini nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen kolay ve hızlı randevu sistemi şeklinde çalışan Aşıla uygulaması duyuruldu.

Aşıla uygulaması nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Aşıla uygulaması aşı takibi ve aşılama sürecinin kontrol edilebilmesine yardımcı olacak olan bir sistemdir. Aşıla uygulaması sonrasında aşı olmak için randevu alınması ve hekim takibi kolaylaştırılacak. Aile hekimleri, sağlık personelleri ve doktorların Aşıla uygulaması üzerinden süreci ve aşılanacak kişileri takip edebileceği Aşıla uygulaması aynı zamanda koronavirüs takvimi sayesinde aşı yaptırma durumları, hastane ve sağlık ocağı yoğunluk durumlarını kapsayacak.

Aşıla mobil uygulaması nedir?

Aşıla uygulaması, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve aşı sürecinin doktorlar ve sağlık personelleri tarafından takip edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.

Aşıla ön kayıt nasıl yapılır?

Platformlar üzerinden indirilebilen Aşıla uygulamasına giriş yapıldıktan sonra ilk olarak aşı uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. kare kodu tanımlanılarak yapılabilecek bu işlem sonrasında aşı olması gerekenler kategorisinde yer alan kişiler ön kayıt yaptırarak aşı olabilirler.

Aşıla uygulaması nasıl indirilir?

https://mobilmarket.saglik.gov.tr adresi üzerinden indirilebilen Aşıla uygulaması İOS, Android ve Huawei cihazlarına indirilebilecek.

Aşıla uygulamasına nasıl giriş yapılır?

Aile hekimi girişi seçilerek T.C. kimlik numarası ve veri gönderim şifersi ile sisteme giriş yapılır.

Ayrıca T.C. kimlik numarası ve HSYS şifresi ile de giriş yapılabilir.

Uygulamaya giriş yapılabilmesi için profilin düzenlenmesi gerekmektedir. Aile hekimiyseniz;

Aile hekimi girişi yapan kişiler açılan ana sayfada;

Aşı Uygula

Aşı Takvimi Yaklaşanlar

Randevularım

Popülasyon

Aşı Ekibimi Oluştur

menülerini görüntüler.

Hekim girişi ile sisteme giren kişiler açılan ana Sayfada;

Aşı Uygula

Randevularım

Aşı Ekibimi Oluştur

menülerini görüntüler.

Aşılanacak Kişi Ekle

Sayfalarını bulabilirler.

Sağlık personelleri sisteme giriş yaptıklarında ana sayfada;

Cep telefonu ile giriş yapılarak gelen SMS ile şifre ala tıklanır.

Daha sonrasında sisteme onay verilerek giriş yapılır.

Sisteme giriş yetkisi olmayanlar, sorumlu olan doktorlardan uygulama girişi talep edebilir.

Alınan şifre belirlenen sürede uygulamaya yazılmazsa iptal olur. Bu gibi durumlarda tekrar şifre al seçeneğine tıklanmalıdır.

Sağlık personelleri sisteme girdiklerinde;

Aşı Uygula

Randevularım

Menüler

Görüntülenebilir. Sisteme giriş yapan sağlık personellerinin tüm bilgileri yetki veren doktorlar tarafından takip edilebilir. Aşıla uygulamasına yetki ile giren kişilerin aşı uygulamaları, randevuları, gerekli menüleri ve yakınları başvuru yapılan ve onay alınan doktorlar tarafından görülebilir, izlenebilir ve takip edilebilir.