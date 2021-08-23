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Aşı olmayanlara çok ciddi uyarı!

Koroanvirüs vakalarındaki artış endişeye neden oluyor. Delta varyantının da ortaya çıkmaya başlamasının ardından vaka sayıları artmaya devam ediyor. Vaka sayılarının artmaya başlamasıyla birlikte yoğum bakım ünitelerinin de dolmaya başladığı öğrenildi. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, konuya ilişkin açıklamalarda ve uyarılarda bulundu. Demirkıran, yoğun bakımlardaki doluluk oranlarının yüzde 70’e çıktığını ve çoğunluktaki hastaların aşısız hastalar olduğunu belirtti.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:45
Aşı olmayanlara çok ciddi uyarı!
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Türk Yoğun Bakım Deneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, artan vaka sayıları ve yoğun bakımda yatan hastaların çoğunlukla aşısız hastalar olduğunu belirterek, aşısız hastaların daha uzun süre yoğun bakımda kaldıklarını açıkladı. Aynı zamanda Prof. Dr. Oktay Demirkıran, hastalığın aşısız olan hastalarda daha ağır seyrettiğini ve hastaların hayatlarını kaybettiğini söyledi. Aşı olmayan hastaların, özellikle 35-55 yaş arası aşısız kişilerin hastalıklarının daha ağır geçtiğini ifade eden Demirkıran,

“Yoğun bakım süreci gerçekten çok zorlu bir süreç. Hastalar buraya yattıktan sonra onları kurtarabilmek için inanılmaz bir çaba harcıyoruz. Onları hayatta tutabilmek için uğraşıyoruz. İçeride onlar, dışarıda da hasta yakınları inanılmaz acı çekiyorlar. Bu acıların ne hastaların ne de hasta yakınlarının yaşaması adına mutlaka aşı olmayı öneriyorum. Aşı yaptırsınlar, maske takmayı da ihmal etmesinler.” diyerek aşı olmanın önemini bir kere daha vurguladı.

Doluluk noktası olan bazı şehirlerde ciddi doluluklar olduğu öğrenildi. Alınan veriler dolayısıyla İstanbul’da henüz tamamen dolu veya yatak yok denilecek durumda değil. İstanbul’da yoğun bakımlar Covid hastalarıyla  artmaya başladı. Fakat bu durumun daha fazla arttığı yerlerinde var olduğu söylendi. Hastalığın bu kez çılgınca hasta akışı şeklinde değil de, gelen hastaların çok ağır bir seyirde geldiği belirtildi. Bunun üzerine Prof. Dr. Oktay Demirkıran, günlük vakalarda ölüm oranlarının arttığını söyleyerek, “Bu hastalığın ne kadar ağır seyrettiğini gösteren bir tablodur. Maalesef çok ciddi bir rehavet gözlüyoruz. Özellikle tatil yörelerinde maske tamamen unutulmuş durumda ve büyük şehirlerde de aynısı var. Toplu taşımalarda maske takmayan kişilerle de karşılaşıyoruz. Okulların açılmaya çalışıldığı şu dönemde eğer bu duyarlılığı bütün toplum olarak göstermezsek arkasından okullar neden açılmıyor diye şikayette bulunma hakkına sahip olamayız.” diye ekledi.

Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Ekim-Kasım ayına dikkat çekti

Ekim-Kasım ayları gibi endişelerinin olduğunu vurgulayan Demirkıran, hastalıkta tekrar artış olursa diye bu konu gerekli olan tüm hazırlıkların yoğum bakım çalışanları tarafından yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Oktay Demirkıran, pandemi döneminde ne büyük sıkıntıyı yoğun bakımla ilgilenen hekimlerin çektiğini dile getirdi. Yoğun bakımların o zamanlar dolup taştığını ve yer bulunamaz olduğunu, dolayısıyla şu anda buna karşı tedbirli olduklarını belirtti. Hasta sayılarının artışı endişelere neden oluyor. Geçen yıl daha az hasta sayılarının olduğunu söyleyen Demirkıran, günlük vakaların artışının bir problem olduğunu ama bunu önlemenin yolunun var olduğunun bilindiği halde bir şey yapılmaması ya da önemsenmemesini ilginç buluyor. Doluluk oranı şu an yüzde 60-70 civarında. Oranların artabileceğini söyleyen Demirkıran uyarıda bulundu, “Biraz dikkate almak lazım, uyarılmak lazım. Oran artabilir, dikkatli davranmak lazım.”


Son Güncelleme: 23.08.2021 08:45
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19Yoğun Bakım
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