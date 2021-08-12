Aşı olmayanlar için kısıtlama gelecek mi? Bakan Koca'dan yeni açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile yaptığı toplantıda nelerin gündeme geldiğini açıkladı. Aşılama sürecine ve koronavirüs vakalarının son durumuna da değinen Bakan Koca’nın şu sıralarda gündemde olan ‘’aşısızlara kısıtlama gelecek mi?’’ konusuna değinip değinmeyeceği merak konusu olmuştu.

Fahrettin Koca’dan Aşı Olmayan Kişilerle İlgili Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de uygulanan koronavirüs aşı sayısının 80 milyonu geçtiğini ve aşılama ile birlikte okulların yeniden açılmasının yüksek bir ihtimal olduğunu ifade etti. Aşı olmayanlarla ilgili de bazı sözler söyleyen Koca aşısızlara kısıtlama getirilmesi konusunda net bir açıklama yapmamış olsa da ‘’Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı sebebiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılmayacak bir toplumsal ödevdir.’’ İfadelerini kullanarak aşısızlara kısıtlamalar gelebileceğinin sinyalini verdi.

Bakan Koca en az iki doz aşı olmayan vatandaşların kendilerini aşı olanlardan saymamaları gerektiğini ifade etti ve aşı olmayan herkesi aşı olmaya davet etti.