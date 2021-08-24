Aşı olmayan insanlara uyarılar devam ediyor: Hastanede yatan vakaların çoğunun aşısız olduğu açıklandı

Aşı olmayan insanlara uyarı devam ediyor. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Dr. Cihan Tekin, aşı bekleyen herkesin aşı olması gerektiğini belirterek, "Maalesef aşısız ölümlerin %90-95'ini gördük" diye uyardı.

Aşısız insanlara uyarı

Koronavirüs önlemleri kapsamında aşılama için BioNTech ve Sinovac aşılarının kullanımına devam edilmektedir. Ancak aşı yaptırmayan vatandaşlar da var. Uzmanlar aşı olmak istemeyenleri uyarıyor. . Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Cihan Tekin, ilin aşılanma oranının yüzde 55'i aşarak turuncu kategorisine girdiğini söyledi. Tekin, "Bugün itibariyle oranımız %55,9. Bu bize yeter mi? Tabii ki yetmez.Hedefimiz önümüzdeki 10 gün içinde %65 ile sarı kategorisine girmek. Sarı kategoride olacağını düşünüyorum. . Yakın gelecekte okullar açılacak ve sosyal hareketlilik artacak. Bu nedenle aşılama oranını bir an önce mutlaka artırıp bu süreci daha sağlıklı geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum." İfadelerini kullandı.

Aşı çalışmaları devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre vaka sayısının en fazla olduğu il Diyarbakır'da 100 bin kişide 627,55 vaka ortaya çıkıyor.Sağlık görevlileri çeşitli alanlarda halkı aşı yaptırmaya ikna etmeye çalışıyor. Vatandaşların aşı talebinin son dönemde arttığını anlatan Dr. Tekin şu açıklamaları yaptı;

"Vatandaşlarımızı aşıları olduğunda bilgilendirmeye davet ediyoruz ve sabit parantezler kurarak olay yerindeki farklı noktalarda mümkün olduğunca evden eve gidebiliriz. Biliyorsunuz ki bu bizim bilgimize göre çok önemli. hastaların hastanede tedavileri yapılıyor.Analizlere göre hastaların %90'ı aşılı değil.Ne yazık ki ölümlerin %90-95'inde aşısız kişilerin hayatını kaybettiğini gördük.’’Aşıya olan güvenin bu söylemlerle arttığını dile getirdi.