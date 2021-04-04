Aşı olmak orucu bozar mı?

Pandemi ile ilgili merak edilenler araştırılmaya devam ederken Ramazan ayının gelmesi ile araştırılanlar orucu neyin bozup neyin bozmadığı olmaya başladı. Yapılan araştırmalarda en dikkat çeken soru aşının orucu bozup bozmadığı oldu.

Aşının orucu etkilemesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı ilgi odağı olmaya devam ederken vatandaşlar da yapılan açıklamaları merak ediyor.

Grip aşısı orucu bozar mı?

Diyanetin resmi ienet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda; yeme içme, cinsel ilişki gibi konuların orucu bozduğu belirtilirken aşının orucu bozmayacağı açıklandı.

Ayrıca tedavi olan vatandaşların oruçlarını erteleyebilecekleri de açıklamalar arasında yerini alırken aynı zamanda zamanı belirli olmayan aşıların iftardan sonra yapılabileceği belirtildi.

Koronavirüs aşısı orucu bozar mı?

Covid-19 aşısı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Diyanet aşının orucu bozmayacağını belirtti. Açıklamalarda, ‘Aşının uygulanması orucu bozmasa da aşılamanın iftar ve imsak arasında yapılabilir.’ açıklamaları yapıldı.

Aşı orucu bozmaz

Aşıların vücudu besleyen vitamin veya gıda içeriğine sahip olmaması durumunda oruç bozulmazken içerisinde gıda takviyesi veya vitamin bulunan aşıların orucu bozabileceği aktarıldı.

Gün içerisinde oruç tutulurken randevu gereği aşı olunması gerekiyorsa aşılamanın orucu bozmayacağı belirtildi.

Orucu bozan durumlar nelerdir?