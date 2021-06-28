Aşı olmak isteyenler dikkat! Ankara'da yeni uygulama başlatıldı..

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları son hızıyla devam ederken yaş gruplarında sınır 18'e kadar indirildi. Ankara'da ise aşı çalışmalarında destek vermek için yeni uygulamalar başlatıldı.
otogar ve yaklaşık olarak 30 ayrı AVM'de ve sanayi bölgelerinde aşılama uygulamalarının yapılacağı ve randevu almakta zorlanan vatandaşlar için bu hizmetin daha da büyüyeceğinin ifade edildiği açıklamada ayrıca, Ankara'ya bağlı 20 ilçe ve köylerde de mobil ekiplerin aşı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.
Son Güncelleme: 28.06.2021 16:35