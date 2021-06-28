Aşı olmak isteyenler dikkat! Ankara'da yeni uygulama başlatıldı..

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları son hızıyla devam ederken yaş gruplarında sınır 18'e kadar indirildi. Ankara'da ise aşı çalışmalarında destek vermek için yeni uygulamalar başlatıldı.

Bazı AVM'ler ile birlikte Ankara'nda () aşı uygulama merkezi açılırken İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri, aşı olmak isteyen tren garı çalışanlarıyla yolcuların aşılamasına başladı. Aşı randevusu alamamış olan vatandaşlara YHT içerisinde bulunan aşı merkezlerine diledikleri zaman gelerek aşılarını olabileceklerinin belirtildiği açıklamada yarından itibaren de havalimanında bir aşı uygulama merkezi kurulacağı bildirildi.

otogar ve yaklaşık olarak 30 ayrı AVM'de ve sanayi bölgelerinde aşılama uygulamalarının yapılacağı ve randevu almakta zorlanan vatandaşlar için bu hizmetin daha da büyüyeceğinin ifade edildiği açıklamada ayrıca, Ankara'ya bağlı 20 ilçe ve köylerde de mobil ekiplerin aşı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.