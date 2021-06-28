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Aşı olmak isteyenler dikkat! Ankara'da yeni uygulama başlatıldı..

Koronavirüs aşılama yaş sınırının 18'e kadar inmesi sonrası aşı uygulamaları giderek hızlanmaya başladı. Aşı çalışmalarına destek olmak amaçlı ise Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Garı işe birlikte bazı AVM'ler içine aşı uygulama merkezleri açıldı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 16:35
Aşı olmak isteyenler dikkat! Ankara'da yeni uygulama başlatıldı..
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları son hızıyla devam ederken yaş gruplarında sınır 18'e kadar indirildi. Ankara'da ise aşı çalışmalarında destek vermek için yeni uygulamalar başlatıldı.

Bazı AVM'ler ile birlikte Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda (YHT) aşı uygulama merkezi açılırken İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri, aşı olmak isteyen tren garı çalışanlarıyla yolcuların aşılamasına başladı. Aşı randevusu alamamış olan vatandaşlara YHT içerisinde bulunan aşı merkezlerine diledikleri zaman gelerek aşılarını olabileceklerinin belirtildiği açıklamada yarından itibaren de  havalimanında bir aşı uygulama merkezi kurulacağı bildirildi.

otogar ve yaklaşık olarak 30 ayrı AVM'de ve sanayi bölgelerinde aşılama uygulamalarının yapılacağı ve randevu almakta zorlanan vatandaşlar için bu hizmetin daha da büyüyeceğinin ifade edildiği açıklamada ayrıca, Ankara'ya bağlı 20 ilçe ve köylerde de mobil ekiplerin aşı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.

 


Son Güncelleme: 28.06.2021 16:35
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraYüksek Hızlı Tren GarıYhtAşı Merkezi
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