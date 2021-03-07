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Aşı olduktan sonra vefat etti. Ülkede aşılama süreci durdu.

Avusturya'da AstraZeneca aşısını halka uygulamaya devam ediyordu. 35 yaşında ki bir bayan virüs aşını olduktan bir süre sonra hayatını kaybettir. Ülkede aşılma süreci askıya alındı.

07 Mart 2021 Pazar 17:48
Aşı olduktan sonra vefat etti. Ülkede aşılama süreci durdu.
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Avusturya Sağlık ve Bakım Güvenliği Federal Ofisi bir açıklama yaparak bölgede son yaşanan aşılama sonrası ölümler için aşılama sürecini durdukların belirtti. Ülkede arka arkaya aşı dolayısıyla iki ölüm gerçekleşti. İlki AstraZeneca’nın corona virüsü aşısını olan bir kadının öldüğünü ve 35 yaşındaki başka bir kadının ise akciğer ambolisi olması soncunda ı sonrasında bölgede corona virüsü aşısının durdurulması gerektiği kararı alındı.

İki kadın da aynı yerde çalışıyordu

Yetkili kişiler, 35 yaşındaki kadının damar tıkanıklığı nedeniyle akciğer rahatsızlığı olduğunu bu nedenle akciğer embolisini yenmek üzere olduğu belirtilirken, “Şu an aşı ile ölüm ve rahatsızlığın net bir kanıtı yok” diyerek ifadede bulundu. Her iki hastada aynı koli içerisindeki aşılardan olmuştu. Bunun üzerine o kolideki aşılar hakkında araştırmalar başlandı. Araştırma sonuçları elde edilene kadar aşılama sürecini durdurduklarını söylediler.

İsviçre gazetesi Niederoesterreichische Nachrichten ile birlikte televizyon kanalı ORF ve APA haber ajansı her iki kadının da Zwettl’daki klinikte hemşire olarak görev aldığını belirtti.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 17:48
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Anahtar Kelimeler:
AşıAvusturyaSalgınCoronaDünyaAstrazeneca
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