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Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın’ın son dakika açıklamasına göre aşı olanlar virüs saçıyor. Koronavirüse karşı aşıların koruyuculuk sağladığını fakat kişilerin ‘süper bulaştırıcı’ olduğunu belirtti Aydın: “Aşı olduğumuzda yalancı güvene kapılmayalım" dedi.

25 Nisan 2021 Pazar 12:37
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
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KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, aşılama hakkında uyarılarda bulundu. Ülkemizde milyonlarca kişi aşılanırken kişilerin virüs yayma etkisi olduğundan bahsetti. Aydın, aşı olan kişilerin ‘süper bulaştırıcı’ riski olabileceğine değindi.

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın: “Koronavirüs bulaşan insanların hepsi hasta olmuyor. Kimisinde taşıyıcı kalıyor ve 'süper bulaştırıcı' oluyor. Kendisi mikroorganizmayı taşıdığı halde asemptomatik oluyor ve 'süper bulaştırıcı' olarak kalıyor. Bu kişiler toplumda vardı.” ifadelerine yer verdi. Testlerin sayısına çoğaltılmasına dikkat çeken Dr. Aydın, toplumumuzun virüsü dağıtmaya izin vermemesine ayrıca şu an ki geldiğimiz noktanın tam da süper bulaştırıcı olduğuna değindi.

Aşı olan vatandaşların rehavete kapılmamalarını ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Risklerin yüksek olduğunu vatandaşların temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Dr. Aydın: “Yapılan aşılar, boğazımızda bu virüsü taşımamaya yönelik aşı değil" dedi.




Son Güncelleme: 25.04.2021 14:27
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBulaştırıcıAşı
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