Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, aşılama hakkında uyarılarda bulundu. Ülkemizde milyonlarca kişi aşılanırken kişilerin virüs yayma etkisi olduğundan bahsetti. Aydın, aşı olan kişilerin ‘süper bulaştırıcı’ riski olabileceğine değindi.
Aşı olan vatandaşların rehavete kapılmamalarını ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Risklerin yüksek olduğunu vatandaşların temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Dr. Aydın: “Yapılan aşılar, boğazımızda bu virüsü taşımamaya yönelik aşı değil" dedi.
Son Güncelleme: 25.04.2021 14:27