Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, aşılama hakkında uyarılarda bulundu. Ülkemizde milyonlarca kişi aşılanırken kişilerin virüs yayma etkisi olduğundan bahsetti. Aydın, aşı olan kişilerin ‘süper bulaştırıcı’ riski olabileceğine değindi.

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın: “bulaşan insanların hepsi hasta olmuyor. Kimisinde taşıyıcı kalıyor ve 'süper bulaştırıcı' oluyor. Kendisi mikroorganizmayı taşıdığı halde asemptomatik oluyor ve 'süper bulaştırıcı' olarak kalıyor. Bu kişiler toplumda vardı.” ifadelerine yer verdi. Testlerin sayısına çoğaltılmasına dikkat çeken Dr. Aydın, toplumumuzun virüsü dağıtmaya izin vermemesine ayrıca şu an ki geldiğimiz noktanın tam da süper bulaştırıcı olduğuna değindi.

Aşı olan vatandaşların rehavete kapılmamalarını ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Risklerin yüksek olduğunu vatandaşların temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Dr. Aydın: “Yapılan aşılar, boğazımızda bu virüsü taşımamaya yönelik aşı değil" dedi.