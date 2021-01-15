Aşı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan yeni platformda düzenlemeye gidildi. Aşı için acil kullanım onayı verildikten sonra tüm Türkiye hızlı bir şekilde aşılanmaya başlandı. Oluşturulan platform da ise Kovid- 19 aşı bilgilendirme adı ile karşımıza çıkan sitede Türkiye’de kaç kişinin aşı olup olmadığı gözüküyor. Diğer bir özellik ise yan etki gözlemlenmesi sonucunda nasıl bir yol izleneceği ile ilgili bilgilendirme bulunuyor.





Aşı uygulanan bölge için ağrı-kızarıklık-şişlik

Yorgunluk, hafif ateş veya titreme

Baş ağrısı, kas/eklem ağrıları

Kusma, ishal

Genel anlamda ki şikayetlerin ve birçok insanlarda görülen durumlar mevcut. Bunlar şu şekilde kaydedildi;gibi durumlarda kolu yüksekte tutarak soğuk uygulama yapılması gerektiğini söyleniyor.gibi durumlarda ise istirahat etmek ve yeterli sıvı alındığına dikkat etmek ayrıca ‘parasetamol’ içeren ağrı kesicilerde kullanılabilir.gibi rahatsızlıklarda ise diğer durumlarda olduğu gibi istirahat ve yeterli su tüketimini kontrol etmek gerekir.gibi durumlarda bol sıvı takviyesi ve ishal diyetine uygun olarak beslenilmesi gerekmektedir.

Fakat belirtilen rahatsızlar dışında farklı bir rahatsızlık durumu varsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir.