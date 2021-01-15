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Aşı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığı açıkladı

‘CoronaVac’ adlı bakanlık tarafından aşı ‘acil kullanım onayı’ verildikten sonra tüm Türkiye’de aşı vurulmaya başlandı. İlk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vuruldu. Kovid-19 aşısı Türkiye’de kaç kişiye vurulduğunu ise Bakanlık tarafından ‘Kovid-19 aşı bilgilendirme platformu’ sayfası açılarak Türkiye üzerinde kaç kişinin aşı vurulduğu rakamlar gösteriliyor. Sayfanın içinde aşı olanların yan etkilerle karşılaştığı zaman ne yapacakları ile ilgili duyurular var. Kovid-19 aşısı olan vatandaş yan etki ile karşılaştığı zaman ne yapmalı?

15 Ocak 2021 Cuma 12:45
Aşı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapacak? Sağlık Bakanlığı açıkladı
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Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan yeni platformda düzenlemeye gidildi. Aşı için acil kullanım onayı verildikten sonra tüm Türkiye hızlı bir şekilde aşılanmaya başlandı. Oluşturulan platform da ise Kovid- 19 aşı bilgilendirme adı ile karşımıza çıkan sitede Türkiye’de kaç kişinin aşı olup olmadığı gözüküyor. Diğer bir özellik ise yan etki gözlemlenmesi sonucunda nasıl bir yol izleneceği ile ilgili bilgilendirme bulunuyor.

Genel anlamda ki şikayetlerin ve birçok insanlarda görülen durumlar mevcut. Bunlar şu şekilde kaydedildi;

Aşı uygulanan bölge için ağrı-kızarıklık-şişlik

gibi durumlarda kolu yüksekte tutarak soğuk uygulama yapılması gerektiğini söyleniyor.

Yorgunluk, hafif ateş veya titreme

gibi durumlarda ise istirahat etmek ve yeterli sıvı alındığına dikkat etmek ayrıca ‘parasetamol’ içeren ağrı kesicilerde kullanılabilir.

Baş ağrısı, kas/eklem ağrıları

gibi rahatsızlıklarda ise diğer durumlarda olduğu gibi istirahat ve yeterli su tüketimini kontrol etmek gerekir.

Kusma, ishal

gibi durumlarda bol sıvı takviyesi ve ishal diyetine uygun olarak beslenilmesi gerekmektedir.

Fakat belirtilen rahatsızlar dışında farklı bir rahatsızlık durumu varsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 12:45
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Anahtar Kelimeler:
AşıYan EtkiAşı Bilgilendirme PlatformuCoronaVAC
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