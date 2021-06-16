Aşı olanlar birçok AB ülkesini gezebilecek

Tüm dünyada koronavirüs (Covid-19) aşılarının uygulanma süreci tüm hızıyla devam ederken, diğer yandan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Komisyonu’nun ortak çalışmaları sonrasında seyahat kısıtlamalarının kaldırılması kararı alındı. AB ülkelerinin temsilcileri, Covid-19 aşılarının her iki dozunu da almış olan insanların seyahat konusunda uygulanan kısıtlamalardan muaf tutulmaları isteğinde bulundu.

Buna göre aşı olanlara kolaylık sağlayacak olan ‘’Dijital Covid Sertifikası’’ 1 Temmuz’dan başlayarak uygulamaya konacak. Buna ek olarak AB ülkeleri, aşı süreçlerini tamamlayan üçüncü ülkeden turistlere de seyahat kısıtlaması uygulamayacakları konusunda anlaşmaya vardı.

Bu ülkeler arasında Fransa, İspanya, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Hırvatistan, Madeira Adası ve Portekiz, Almanya, Danimarka, Avusturya ve Polonya gibi ülkeler bulunuyor.