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Aşı olan kişinin virüs kapma tehlikesi var mı? Aşı koronadan ne kadar koruyor?

Aşı olmak isteyenlerin merak ettiği konulardan olan aşının virüsden ne kadar koruyacağını haberimizden öğrenebilirsiniz

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:54
Aşı olan kişinin virüs kapma tehlikesi var mı? Aşı koronadan ne kadar koruyor?
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Ülkemizde ve tüm dünyada başlayan aşılama son sürat devam etmekte.İnsanların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan birisi tek doz aşı vücudumuza yeterli gelebilirmi diye.Doktorların açıklamasına göre ilk aşı olunduktan sonra  30 günlük sürede virus kapma olasılığının olması.Aşıların insan vücuduna göre etkisinin yüzde 65’le 98 arasında olması.

Geçtiğimiz ay İngiltere ülkesinde görülen mutasyon üretilen aşılar karşısında güçlü kalabilir söylendi.Portekiz’de çıkan mutasyondan dolayı en çok ölüm oranı ve enfeksiyon görüldü.

Üsküdar Üniversitesi Mikrobiyoloji doktoru olan Dr.Songül Özer yaptığı açıklamada,kişiler aşı olduktan sonra virüse yakalanırlarsa yüzde 30 ile 10’luk dilimde olunması gerekiyor.Beklentilerinin koronavirüs olan kişinin belirtileri hafif bir şekilde atlatmasıdır diye söyledi. Kişi aşılandıktan sonra artık hasta olarak değerlendirmeye alınmayacağı,PCR testinin negatif çıkacağını anlattı.



Son Güncelleme: 03.02.2021 00:54
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Anahtar Kelimeler:
AşıKoronavirüs
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