İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...

Aşı odalarında görevli tüm sağlık personeline ek ödeme!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelgeyle aşı odalarında görev yapan tüm sağlık çalışanlarında ek ödeme yapılacak. Ödemeler, Nisan ayından geçerli olacak ve 4 ay sürecek.

17 Haziran 2021 Perşembe 20:22
Aşı odalarında görevli tüm sağlık personeline ek ödeme!
Takip Et:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinde düzenli olarak aktardığı aşı sayılarının yanı sıra günlük 1 milyon doz hedefinin de bugün saat 15.20'de yapıldığı konusunda bir paylaşımda bulundu. Aşılama çalışmalarının hız kazandığı son günlerde Bakanlık aşı yapan sağlık çalışanlarına ek ödeme yapmaya karar verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bir genelgede aşı odalarında görev yapan tüm sağlık personellerine Nisan ayından geçerli olmak kaydıyla 4 ay süre ile ek ödeme yapılmasına karar verildiği bildirildi. Genelgede, Bakanlığa bağlı tüm 'Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü' tarafından yayınlanmış olan bir yazıyla hastanelerde bulunan tüm aşı odalarında görevli sağlık çalışanlarına 4 aylık ilave ek ödeme yapılması kararı alındığı ifade edildi.


Son Güncelleme: 17.06.2021 20:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıAşı OdasıAşı PersoneliEk ödemeGenelge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaz aylarında yüz için en iyi 15 güneş koruyucu krem
Yaz aylarında yüz için en iyi 15 güneş koruyucu krem
Kuru öksürüğü geçiren 6 doğal yöntem
Kuru öksürüğü geçiren 6 doğal yöntem
Mülteciler günlük koronavirüs verileri içerisinde var mı, sayılıyor mu?
Mülteciler günlük koronavirüs verileri içerisinde var mı, sayılıyor mu?
Kara mantar hastalığı nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?
Kara mantar hastalığı nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?
Noodle yemek kısırlık yapar mı? İndomie Noodle tüketmek kısır yapar mı?
Noodle yemek kısırlık yapar mı? İndomie Noodle tüketmek kısır yapar mı?
Survivor Batuhan Karacakaya yarışmaya devam edecek mi, ayrılacak mı? Batuhan Karacakaya korona mı oldu?
Survivor Batuhan Karacakaya yarışmaya devam edecek mi, ayrılacak mı? Batuhan Karacakaya korona mı oldu?

Popüler Haberler

Trt 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Rüyada arı sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada arı sokması görmenin anlamı
Bugün hangi maçlar var, 17 Haziran 2021 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Alev Alev dizisi Güneş karakterini kim canlandırıyor? Kayra Orta kimdir?
Mucize Doktor dizisinde Ezo karakterini Ezgi Aşaroğlu canlandırıyor
Alev Alev dizisi Çiçek kimdir? Hazal Ergüçlü doğum tarihi
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey doğum tarihi
Alev Alev dizi oyuncusu Tomris kimdir? Zuhal Olcay hakkında bilgiler
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit yaşı ve oynadığı diziler
Alev Alev dizisi Cemre’yi kim canlandırıyor? Demet Evgar'ın biyografisi
Kardeşlerim Erhan kimdir? Sabahattin Yakut yaşı, boyu, sevgilisi
Burgan Bank Borç Transfer Kredisi için nasıl başvuru yapılır?
Sigortasız birinin devlette ve özelde muayene ücreti ne kadardır? Sigortasız muayene olma ücretleri 2021
Kahve bayiliği veren firmalar 2021
Zerrin Egeliler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zerrin Egeliler hakkında bilgiler
iCloud Şifremi Unuttum: İCloud şifre sıfırlama ve İCloud hesabı kurtarma önerileri
Sol Yanım dizisi Biricik karakteri kimdir? Cemre Baysel'in hayatı ve yer aldığı diziler
Sol Yanım dizisi Haydar karakterini kim canlandırıyor? Haydar Köyel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası kimdir? Edip Saner kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
17 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışında neler var?
Sol Yanım dizisi Nazlım kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Feyza Civelek kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.