Aşı odalarında görevli tüm sağlık personeline ek ödeme!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinde düzenli olarak aktardığı aşı sayılarının yanı sıra günlük 1 milyon doz hedefinin de bugün saat 15.20'de yapıldığı konusunda bir paylaşımda bulundu. Aşılama çalışmalarının hız kazandığı son günlerde Bakanlık aşı yapan sağlık çalışanlarına ek ödeme yapmaya karar verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bir genelgede aşı odalarında görev yapan tüm sağlık personellerine Nisan ayından geçerli olmak kaydıyla 4 ay süre ile ek ödeme yapılmasına karar verildiği bildirildi. Genelgede, Bakanlığa bağlı tüm 'Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü' tarafından yayınlanmış olan bir yazıyla hastanelerde bulunan tüm aşı odalarında görevli sağlık çalışanlarına 4 aylık ilave ek ödeme yapılması kararı alındığı ifade edildi.