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Aşı, koronavirüsün daha hızlı bulaşan türüne karşı etkili mi? Beklenen açıklama geldi

Geçtiğimiz gün İngiltere'den gelen virüsün mutasyon geçirdiği iddialarına karşılık olarak BioNTech/Pfizer aşısının aynı virüs üzerinde etkili olacak mı? sorularına karşılık beklenen açıklama moderna şirketinden geldi.

24 Aralık 2020 Perşembe 20:17
Aşı, koronavirüsün daha hızlı bulaşan türüne karşı etkili mi? Beklenen açıklama geldi
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Geçtiğimiz gün İngiltere'den gelen korona virüsün mutasyona uğradığı ve bulaşma hızının arttığı iddiları karşısında ,hastalık üzerinden geliştirilen ve etkisi yüzde 95 olan BioNTech/Pfizer aşısının mutasyon geçirmiş virüs üzerinde etkisi merak edilirken,beklenen açıklama ABD ilaç firması Modena'dan geldi.

AŞI MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS TÜRÜ ÜZERİNDE DE ETKİLİ

Şirket yapmış olduğu açıklamada hastalık üzerinde etkisi yüzde 95 olan aşının virüsün diğer türleri üzerindede etkili olacağını duyurdu. Ayrıca yapılan açıklamada geliştirilen aşının mutasyona uğradığı iddia edilen koronavirüs türü üzerinde etkili olduğundan emin olduklarının fakat yinede bu konuda gerekli testlerin yapılacağını belirtti.

Diğer yandan virüs üzerinden etkisi kanıtlanmış  BioNTech/Pfizer geçtiğimiz haftalarda vaka sayılarında rekoru elinde bulunduran ABD ve bir çok Avrupa ülkesinde onay almış ve aşılama çalışmaları başlamıştı.

Modena şirketinin önümüzdeki günlerde yapacağı testlerin sonuçları merakla beklenmektedir.

 

 

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 20:17
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşıBioNTech/Pfizer
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