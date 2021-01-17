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Aşı kimlere yapılmayacak? 20 yaş altı aşılanacak mı?

Korona virüs için yapılacak olan aşı hakkında vatandaşın merak ettiği bir çok konu var. Bunlardan biri de aşı olacakların yaşları. Haberimizde detayları ile bu soruyu yanıtladık.

17 Ocak 2021 Pazar 13:41
Aşı kimlere yapılmayacak? 20 yaş altı aşılanacak mı?
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Aşılama işlemi ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılacak. Bunun ardından diğer üç grubun aşılama işlemleri başlayacak. Bunun yanı sıra bazı gruplar ise hiç aşı olmayacak. Geçtiğimiz son 6 ay içerisinde Covid-19 hastalığına yakalanmış olan kesim aşı olmayacak.

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sema Kultufan Turan’ın açıklamaları kapsamında son 6 ayda hastalığı geçiren kişilerin aşı olmasına gerek yok. Hastanın endişelendiği noktada ise hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra sakınca yoktur.

65 yaş üzeri için aşının etkisi

Aşılama programı hamileler ve 18 yaş altı gençler için henüz planlanmadı.

Profesör Doktor Turan açıklamalarında, aşılama işleminin 18 – 59 yaş arasına yapıldığını ve verilerin oradan geldiğini söyledi. Bu doğrultuda 18 yaş altına aşı yapmama kararını verdiklerini belirtti. Aşının 65 yaş üstü vatandaşlar için ise immün yanıtının koruyuculuk oranının bir miktar zayıf olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Bu nedenden ötürü ise bu grubu aşılayacaklarını belirtti. Aşının az da olsa koruyu olacağını da söyledi.

Aşı randevusu aldıktan sonra belirti gösterenler için virüs henüz ulaşmadığı takdirde aşının yapılacağı da söylendi.



Son Güncelleme: 17.01.2021 13:41
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Anahtar Kelimeler:
AşıCovid-19CovidAşısı
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