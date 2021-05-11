Aşı kartı nasıl alınır? e - Nabız ve HES üzerinden aşı kimliği oluşturma ve kart alma işlemeleri

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği’ imkanı sunuyor. Aşı pasaportu beklenirken Türkiye konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı HES uygulaması üzerinden aşı imkânı sağlarken bu sayede vatandaşlar iki doz kovid-19 aşısı olduktan sonra kimliklerini alabilecek. Birçok vatandaş son dakika gelen aşı kimliğinin ayrıntılarını merak ederken sizler için merak edilen ayrıntıları araştırdık.

İsteyen vatandaşlar pasaport numaralarını ekleyebilecek. Pasaport bilgileri ise aşı kimlik kartları üzerinde yer alacak. Bu sayede yurt dışı seyahat edecek vatandaşlar kartları sayesinde yurt dışına çıkabilecek.

Bu anlamda kartlarda T.C kimlik numarası yer alırken pasaport numarası yer alacak. Adı soyadı doğum tarihi ve uyruk yazarken ayrıca kişi için kovid-19 aşısı olmuştur bilgisi yer alacak. Aşının yapıldığı tarihte yer alacak. Kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçtiğimiz yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer almıştı.

Kartların üzerinde karekod yer alırken kişiler e-Nabız’a yönlendirilmektedir. İngilizce ve Türkçe olan ekranda bütün bilgiler yer almıştır.

Aşı kartı kimliği nasıl alınmaktadır?

HES uygulaması giriş yapıldıktan sonra pasaport için hesabım uygulamasına gireceksiniz. Daha sonra pasaportlarım’ kısmından ekle tuşu seçilecek. Pasaport numarası ile kovid-19 aşısı bilgilerim kutucuğu tercih edilir.

Aşı kartlarım kısmında aşı kartı oluşur. Bu sayede gerekli pasaport bilgileri girilir. Seçim yapıldıysa eğer kartlar mevcut bilgiler ile oluşmaktadır. Tekrar bilgi alınması isteniyorsa ‘hesabım’ kısmına gelerek tanımlama yapılır. Daha önce pasaport numarası varsa eğer uyarı gelir. Bu yüzden ekranda tercih edilen pasaport numarası seçilir ve kimlik kartı kısa sürede oluşturulur.

Kaç kişi aşı oldu?

Ülkemizde kaç kişinin aşı olup olmadığını araştırmak için "covid19asi.saglik.gov.tr" girerek güncel aşı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Şu an için 11 Mayıs tarihine göre toplam aşılanan kişi sayısı 25,256,893 olurken 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 14.681.80 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 10.575.093 yükseldi.