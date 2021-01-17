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Aşı karekodu nedir, nasıl alınır? Aşı karekodu kişiye özel mi?

Aşı karekod nedir, nasıl alınır ve aşı karekodu kişiye özel mi alınır soruları merak ediliyordu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer aşı karekod uygulaması hakkında merak edilenleri yanıtladı.

17 Ocak 2021 Pazar 14:47
Aşı karekodu nedir, nasıl alınır? Aşı karekodu kişiye özel mi?
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Koronavirüs salgınında aşılama süreci başladı. Sağlık Bakanlığı aşılama sürecinde kişiye özel karekod uygulamasını başlattı. Bu uygulamayla hangi aşının kime yapıldığı tespit edilecek. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer karekod uygulaması sayesinde aşı takip sistemlerinin çok doğru şekilde yapıldığını ve bu konuda sağlık çalışanlarının tecrübeli olduğunu söyledi.

Tezer, bir kişinin dışında başka bir kişiye aşı yapılmasının mümkün olmadığını veya ben yaptırmıyorum benim hakkımı başka birisi kullansın gibi durumunda söz konusu olmadığını ifade etti. Hasan Tezer, sistem kimlerin aşılanması gerektiğini, kimlerin sırasının geldiğini ve ne zaman aşı yapılacağını belirlediğini söyledi.



Son Güncelleme: 17.01.2021 14:47
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Anahtar Kelimeler:
AşıKarekod
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