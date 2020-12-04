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Aşı gönüllülerine para veriliyor mu? Aşı gönüllük süreci nasıl bir süreçtir?

Covid-19 aşısı piyasaya çıktıktan sonra çoğu kişi denek olarak aşı deneyine katılacak olan kişilere para verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Türkiye'nin sipariş ettirdiği aşıların deneme süreçlerinde denek olarak yer almak isteyen kişiler bu süreç içerisinde nasıl bir yol izleneceğini bilmek istiyor. Aşının herhangi bir yan etkisinin olup olmadığı merak konusu oldu. Aşı için gönüllü olmak isteyen kişiler aşıyla ilgi soruların netlik kazanmasını bekliyor.

04 Aralık 2020 Cuma 22:37
Aşı gönüllülerine para veriliyor mu? Aşı gönüllük süreci nasıl bir süreçtir?
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COVID19 salgınının Çin'in Wuhan kentinde başlamasının üzerinden bir yıl geçti. Son aylarda yeni bir yükseliş dalgasıyla birlikte salgın endişe verici sayıda vaka ve ölüme ulaştı, diğer yandan dünya çapında yapılan aşılama çalışmaları ümit veren haberler verdi. Avrupa ve ABD menşeli aşılarda yaygın olarak kullanılması için nihai onayı beklerken Çin, gönüllü aşı denemelerine başladı. Peki kim aşı gönüllüsü olabilir? Aşıyı deneyenleri ne tür süreç bekliyor? Aşı deneklerine herhangi vaat veriliyor mu? Aşı deneklerine ödeme yapılacak mı? Yan etkiler ortaya çıktığında nasıl müdahale edilir? Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Üye. Dr. Genada Sinani, aşı aşaması denemeleri ve denek test prosedürleri hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Kimler Aşı Gönüllüsü Olabilir?

Dr. Sinani, ruhsat verilmeden önce aşının güvenliğinin ve etkinliğinin klinik çalışmalarla kanıtlanması gerektiğine dikkat çekti ve “Faz 3 klinik çalışmaları, aşının onaylanması için son aşamadır. Genelde çeşitli ülkelerde farklı merkezlerde binlerce gönüllü kişinin katılımıyla gerçekleşir. Bu çalışmalar, iyi klinik uygulamaları dikkate alınarak etik kurul ve ilgili devlet kurumlarının onayı ile ülkedeki tüm yasal düzenlemelere uygun başlatılır ve yürütülür” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yapılan Covid-19 aşı testi çalışmasına ilk olarak virüse yakalanma riski yüksek gönüllü sağlık personelinin katıldığı, hastalıktan muzdarip olmayan ve belirlenen diğer standartları karşılayan 18 yaşın altındaki kişilerin de faz 3 çalışmasına dahil edildiği belirten Dr. Sinani, “Çalışmaya çeşitli kişilerin katılımı, aşının güvenliliği ve etkililiğini değerlendirmek için çok önemli.

Gönüllü Deneklere Ücret Veriliyor Mu?

“Bazı klinik çalışmalara katılan kişilere ödeme yapılabilir ancak mevcut COVID-19 aşı çalışmalarında katılımcılara ödeme yapılmıyor” şeklinde bilgi aktarıldı.

Deneme Aşısı Yaptıranları Nasıl Bir Süreç Bekliyor?

Teste katılan gönüllülere protokollere göre bağışıklığı güçlendirici antijen içeren gerçek aşıların verildiğini belirten Genada Sinani, gönüllüler anlatıldığı şekilde hayatlarına devam eder ve klinik testlerin yapılması için araştırma merkezlerine çağırılır. Aşı uygulanan kişiler hastalığa karşı bağışıklık kazanabilir. Aşı klinik çalışmaları da dahil olmak üzere tüm çalışmalar, katılan gönüllüler için olabildiğince güvenli olacak şekilde tasarlanır” ifadelerini kullandı. Aşılar da dahil olmak üzere herhangi bir klinik araştırmaya katılmanın bazı riskleri olduğuna dikkat çeken Dr. Sinani şunları ekledi:

“Çalışmaya katılan kişiler, çalışma ekibi tarafından dikkatli olarak izlenir ve yan etkilerin oluşması durumunda ücretsiz tedavi edilirler. Faz 3 aşamasına ulaşan aşılardan belirli bir düzeyde etkinlik beklenirken yaygın olarak ciddi yan etki beklenmemektedir. Aşı, önceki aşamalarda güvenlik testlerinden geçmiş ve aşının yan etkileri araştırılmıştır. Hiçbir gönüllü, imzalı aydınlatılmış onam alınmadan klinik araştırmaya katılamaz. Gönüllüler istedikleri zaman çalışmadan ayrılabilirler.”

Dr. Genada Sinani, Faz 3 çalışmasında aşının etkinliğinin ve güvenliğinin başarılı olduğunu ve kanunla onaylandığını, pazarlama sonrasında Faz 4 çalışması kapsamında izlendiğini açıklamalarına eklemiş bulundu.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 22:37
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Anahtar Kelimeler:
AşıDenekCovid-19GönüllüYan Etki
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