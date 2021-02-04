Arsuz'da bir mahalle karantinaya alındı

Ülkemizde koronavirüs kapsamında ölüm sayıları,ağır hasta ve günlük vakalar azalsa da etkisi 81 il’de halen devam etmekte.İngiltere kaynaklı mutasyon İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerimizdeki sayısı git gide artıyor.

ilimizinilçesindeki 240 bin kişilik nüfüsa sahip Kurtbağı mahallesinde 32 kişinin testinin pozitif çıktığı,37 temaslı kişi olduğu açıklandı.

İlçe Hıfzıssıhla Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre tüm mahalle karantina altına alınması gerektiği kararı duyuruldu.Halkın sadece ihtiyaçlarını karşılamaları için bakkal ve fırınlara çıkmalarına izin verildi.

Herhangi bir ihlal olmasın diye mahalle girişinde jandarma ekipleri beklemeye başladı.