Araştırma şirketinde Covid-19 aşısı ile ilgili dikkat çeken anket!

Optimar Araştırma şirketi tarafından yapılan Covid-19 aşısı ile ilgili anketler pek çok kişi tarafından merak edilirken aşı ile ilgili beklenmedik sonuçlar çıktı. 2253 kişi ile yapılan anket çalışmaları 3 – 9 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Ankette aşı ile ilgili sorular sorulurken vatandaşların verdiği cevaplar dikkat çekti.

Yakınlarınızın birine Covid-19 teşhisi koyuldu mu?

Ankete katılan vatandaşlardan %39,6’sı herhangi bir yakınının virüse yakalandığı cevabını verirken %56,2’lik bir kesim hayır cevabını verdi. Soruya bilmiyorum yanıtını veren kişi sayısı ise %4,2.

Koronavirüs sağlık tehdidi oluşturuyor mu?

Soruya evet yanıtı veren kişi sayısı %85 olurken hayır diyenlerin oranı %13,4 oldu.

Koronavirüs aşısı olmayı düşünüyor musunuz?

Ankete katılan vatandaşların %52,4’lük kesimi aşıya olumlu bakarken %39,2’lik kesim uzun vadede aşının etkinliğini görmeden aşı olmayacağını belirtti. %8,4 ise aşıya tamamı ile karşı olduğunu belirtti.

Salgın tedbirleri yeterli mi?

Salgın ile ilgili alınan tedbirler ile ilgili sorulan soruya katılan vatandaşların %56,8’i yetersiz cevabını verirken %35,6 yeterli bulduğunu belirtti. Katılımcıların %7,6’sı ise yasakların gereksiz olduğunu savundu.