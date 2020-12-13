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Araştırma şirketinde Covid-19 aşısı ile ilgili dikkat çeken anket!

Özellikle seçimler ile ilgili yapılan anketler ile tanınan Optimar Araştırma Şirketinin Covid-19 aşısı ile ilgili yaptığı ankette dikkat çekici sonuçlar çıktı. Yapılan araştırma sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

13 Aralık 2020 Pazar 20:36
Araştırma şirketinde Covid-19 aşısı ile ilgili dikkat çeken anket!
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Optimar Araştırma şirketi tarafından yapılan Covid-19 aşısı ile ilgili anketler pek çok kişi tarafından merak edilirken aşı ile ilgili beklenmedik sonuçlar çıktı. 2253 kişi ile yapılan anket çalışmaları 3 – 9 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Ankette aşı ile ilgili sorular sorulurken vatandaşların verdiği cevaplar dikkat çekti.

Yakınlarınızın birine Covid-19 teşhisi koyuldu mu?

Ankete katılan vatandaşlardan %39,6’sı herhangi bir yakınının virüse yakalandığı cevabını verirken %56,2’lik bir kesim hayır cevabını verdi. Soruya bilmiyorum yanıtını veren kişi sayısı ise %4,2.

Koronavirüs sağlık tehdidi oluşturuyor mu?

 Soruya evet yanıtı veren kişi sayısı %85 olurken hayır diyenlerin oranı %13,4 oldu.

Koronavirüs aşısı olmayı düşünüyor musunuz?

Ankete katılan vatandaşların %52,4’lük kesimi aşıya olumlu bakarken %39,2’lik kesim uzun vadede aşının etkinliğini görmeden aşı olmayacağını belirtti. %8,4 ise aşıya tamamı ile karşı olduğunu belirtti.

Salgın tedbirleri yeterli mi?

Salgın ile ilgili alınan tedbirler ile ilgili sorulan soruya katılan vatandaşların %56,8’i yetersiz cevabını verirken %35,6 yeterli bulduğunu belirtti. Katılımcıların %7,6’sı ise yasakların gereksiz olduğunu savundu.

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 20:36
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OptimarAnketAşı
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