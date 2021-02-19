Aort damarı yırtılması belirtileri nelerdir? Aort damarı yırtılması nasıl olur?

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun ölüm nedeninin aort yırtılması olduğu açıklandı. Daha önce Oya Aydoğan da aort yırtılması nedeniyle vefat etmişti. İki ünlü isminde aynı nedenle hayatını kaybetmesi sonrası aort damarı yırtılması konusu yeniden gündeme geldi.

Aort damarı yırtılması nedir?

Aort damarı, vücutta bulunan en büyük atar damardır. Bu damar kalpten çıkan kanın tüm vücuda yayılmasını sağlayan ana damardır. Aort damarı üç katmandan oluşur. İlk katman, kanın asıl olarak akmakta olduğu kısımdır. İlk katman ile en dış katman arasında ikinci bir katman da bulunmaktadır.

Aort yırtılmasının iki nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki, aort damarı duvarlarında oluşan fakat damar dışına patlamayan yırtık nedeniyle oluşur. Bu durumda kişinin acil olarak ameliyat olması gerekir.

İkinci neden ise, aort damarının duvarının tamamen patlamasıyla kanın dışarı akmasıdır. Bu patlama beraberinde ani ölümü getirmektedir.

Aort damarı yırtılması belirtileri nelerdir?

Aort damarının yırtılması %40 oranında ani ölümle sonuçlanmaktadır. Geride kalan kısım ise daha önceden gerekli tetkiklerin yapılmasıyla ve hastaneye ulaşım süresine bağlı olarak değişmektedir. Aort yırtılması durumunda hastalarda şu belirtiler gözlemlenmektedir:

Göğüs bölgesinde yırtılma benzeri ağrı

Göğüs kemiğinin arkasında oluşan ağrı

Bayılma

Nefes almada güçlük

Kalp çarpıntısı

Kan basıncının artması veya azalması

Kol ve bacaklarda kan basıncı farklılığı

Yorgunluk

Terleme

Ses kısılması

Aort yırtılması tedavisi nasıl yapılır?

Aort damarı yırtılması tedavisi üç farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar ilaçlı, endovasküler veya cerrahi yöntemdir. Tedavi aşamasında önce kan akışı bozulmadan kalp atımı azaltılır ve aort yırtığının artmasının önüne geçilerek yüksek tansiyon da kontrol altında tutulur.

Endovasküler tedavide hastaya stent takılır. Başka bir damardan girilerek aort damarında yırıtlma olan bölgeye ulaşılarak damar içine stent yerleştirilir. Bu şekilde kan, damar içerisindeki stentten geçerek damara zarar verilmesinin önüne geçer.

İlaçlı tedavi ve endovasküler tedavinin yeterli olmadığı durumlarda cerrahi işleme başvurularak hasta açık kalp ameliyatına alınır.