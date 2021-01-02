Antikor nedir, ne demek?

mizin vücudumuza yönelik herhangi bir tehlikeye karşı savaşan proteinlerden biridir. Fransız kökenlidir. Bağışıklık karşılandığında, ileride aynı virüse karşı vücudu korumaya alır.virüsünden sonra ise antikor kelimesini sıkça gördük. Bu virüs geçirilmedenaracı ile antikor oluşturulabilir.