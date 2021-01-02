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Antikor nedir, ne demek?

Covid-19 virüsünün tüm dünyayı ele geçirmesiyle birlikte sağlık terimleri hayatımızın merkezine oturdu. Peki, antikor ne demek? Haberin detaylarında

02 Ocak 2021 Cumartesi 10:07
Antikor nedir, ne demek?
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Antikor, bağışıklık sistemimizin vücudumuza yönelik herhangi bir tehlikeye karşı savaşan proteinlerden biridir. Fransız kökenlidir. Bağışıklık karşılandığında, ileride aynı virüse karşı vücudu korumaya alır. Covid-19 virüsünden sonra ise antikor kelimesini sıkça gördük. Bu virüs geçirilmeden aşı aracı ile antikor oluşturulabilir.



Son Güncelleme: 02.01.2021 10:07
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19AşıAntikorBağışıklık Sistemi
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