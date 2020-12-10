Antikor nedir, nasıl oluşur? Antikor oluşturmak nedir? Antikor oluşması ne işe yarar?

Antikor, doğada var olan maddelerin veya canlılara ait olan hücrelerin üzerlerinde bulunan ve insan vücudu tarafından antijen isimli biyolojik maddeleri tanıyıp bağlanabilen moleküllerdir. Her bir antikor, kendisine uyumlu olan bir antijene sahiptir ve yalnız onu tanıyabilir. Her bir antijen için farklı farklı antikorlar üretilir. Bağışıklık sistemimiz, bebeklikten itibaren insanın vücudunda bulunan tüm antijenleri öğrenir ancak bunlara bağışıklık geliştirmez. Bunları dışında eğer vücuda giren yabancı bir molekül ise hemen bağışlık sisteminin ön tarafında yer alan makrofaj isimli hücreler harekete geçer. Antijenler, makrofajlar tarafından özel olarak işlenen bu moleküllerden ayrışır ve lenfositlere gönderilir. Lenfositler ise antijenle uyumlu bir antikorun üretimini başlatarak vücut bulunan yabancı moleküllerin antikorlarla bağlanmasını ve atılmasını sağlar.

Antikor Çeşitleri

Vücudumuzda 5 antikor çeşidi vardır. İmmünglobulin olarak adlandırılan bu çeşitler, şekilleri ve fonksiyonları bakımından birbirinden ayrılır.

IgG: kanda ve dokularda en fazla miktarda bulunan ve anne sütüne, anne kanında bulunan bebeğe geçebilen, hastalıklara karşı kalıcı bir bağışıklık sağlayan antikor çeşididir. Aşı yapılması sonrası bu antikorun yükselmesi beklenir. Serum tedavileri sonrasında da bu antikor verilir.

IgA: Solunum yollarıyla ağız ve sindirim sisteminin duvarlarında toplanan, dışarısıyla doğrudan temas halinde bulunan bu dokular, zararlı etmenlerin içeriye girmesini engeller.

IgM: Zararlı bir etmenle ilk karşılaşıldığında, hızlı bir şekilde üretilir ve bağışıklılık yanıtının oluşmasını sağlar.

IgD: Antikor üreten lenfositlerin temel bileşenleridir.

IgE: Parazit enfeksiyonlarına karşı özel bir şekilde üretilir ve alerji yanıtının oluşmasını sağlar.

Antikor Ne İşe Yarar?

Vücudumuzda doğal ve kazanılmış olmak üzere iki farklı bağışlılık sistemi bulunur. Doğal bağışıklık elemanlarının görevleri; vücuda zarar verebileceği düşünülen etmenlere karşı genel bir yanıt oluşturmak ve benzer etmenlerle karşılaşıldığında da aynı yanıtı vermektir. Bununla beraber, kazanılmış bir bağışıklığın elemanları vücuda girebilecek yabancı etmenlere karşı ayrıntılı bir analiz le bağışıklık hafızası oluşturur. Böylece bu etmenler vücuda tekrar girdiğinde kazanılmış bir bağışıklık bu etmenlere daha güçlü ve etkili bir yanıt vererek vücudu korur.

Bu sayede, kazanılmış bir bağışıklıkla kişiler bazı hastalıklara sadece bir kere yakalanabilir ya da belirli hastalıklar için geçici bir süre dayanıklılık kazanır. Bu sistemle aşılar geliştirilir. Antikor üretimiyle beraber bu kez zararlı etmenlerin ikinci kere vücuda girmesi durumunda antikorlar bu etmenleri imha eder.

Vücutta yeterli miktarda antikorla hastalıklara karşı korunuruz. Antikorlarımız, zararlı etmenlerdeki mikroorganizmaların üzerine yapışarak onları öldürür. Eğer yeterli miktarda antikor üretimi olmazsa, hastalıklara bir yatkınlık meydana getirir. Bazı durumlarda da, antikor üretimini etkileyen çeşitli faktörler bulunur. Öneğin AIDS hastalığında, antikor üretim sistemi ciddi oranda bozulduğu için, enfeksiyonlar hızla çoğalır. Bazı durumlarda ise, vücut kendisine karşı antikor üreterek hastalıklar meydana gelebilir. Vücudun yabancı maddelere karşı ürettiği antikorlar antijenik olarak birbirine benzemesi nedeniyle vücudun kendi antijenlerine bağlanabilir. Öneğin, boğaz enfeksiyonu yapan bazı bakterilerin antijenlerine karşı gelişen antikorlar, kalp hücrelerine veya böbrek hücreleriyle de temas kurabildiğinden; hastalarda boğaz enfeksiyonundan birkaç hafta sonra kalp problemleri veya böbrek sorunları oluşturabilir. Bir diğer sorun ise; vücudun kendi antijenlerini öğrenmekle yükümlü bağışıklık sisteminin, bu fonksiyonunu yerine getirmede problem yaşamasıdır. Buna göre, bazı hücreler vücudun kendi antijenlerini tehdit olarak algılayabilir ve vücudun kendisine direkt antikor üretebilir. Otoimmün hastalık olarak adlandırılan bu durumda vücut kendisiyle savaşır. Özellikle eklem romatizması, Tip 1 diyabet, iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi sağlık sorunları bu şekilde gelişir.

Antikor Nasıl Oluşturulur?

IgM antikoruna bakıldığı zaman kişinin koronavirüs geçirip geçirmediği anlaşılabilir. Ancak bu antikorlar koruyuculuk sağlamaz. IgM antikoru genelde 7.günde tespit edilip, 21.günden sonra kaybolur.

IgG antikoru, koronavirüs hastalığının geç döneminde ortaya çıkar. Bu antikor, bağışıklık sisteminin virüse olumlu bir yanıt verdiğini ve bu hastalıktan korunmak için yeterli antikorlar oluşturduğunu gösterir. Bu antikorlar, hastalığın 14.gününde başlar ve kanda kaldığı süre boyunca uzun bir müddet bağışıklık sağlar.

IgM (erken evre antikoru) antikoru, kişinin Covid-19 virüsü ile yakın zamanda karşılaştığını gösterir. Bu antikorlar koruyucu değildir. Çalışmalarda IgM antikorunun genellikle 7. günden itibaren tespit edilebildiği ve 21. günden itibaren kaybolduğu gösterilmiştir.

Antikor Testi Neden Yapılır?

Antikorlar, bağışıklık sisteminin vücudumuzda bulunan yabancı ve zararlı etmenleri tanımasına ve onları öldürmesine yarayan proteinlerdir. Bağışıklık kazanılması durumunda ileriki zamanlarda aynı virüse karşı koruma sağlar. Antikor testinin yapılma sebebi, kişinin daha önce bir hastalığı özellikle şu günlerde hayatımızda yer eden koronavirüsü geçirip geçirmediğini anlamak için yapılır. Bunu anlamak için, kişinin kanında antikor aranır. Eğer rastlanırsa, daha önce Covid ile karşılaşmış olduğu anlaşılır.