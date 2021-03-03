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Antibiyotik kullanımına dikkat!

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme günü nedeniyle antibiyotik kullanımlarına dikkat çekildi. Antibiyotiğin zararları var mıdır? Ne sıklıkla antibiyotik kullanmalıyız? Zor durumda kalmadıkça antibiyotik kullanmamalı mıyız? İşte haberin devamı burada..

03 Mart 2021 Çarşamba 14:53
Antibiyotik kullanımına dikkat!
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3 Mart Dünya Kulak ve İşitme günü hakkında konuşan Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, ''Antibiyotikler başta olmak üzere kullanılan bazı ilaçların iç kulak üzerinde yaptıkları yan etkiler nedeniyle geçici veya kalıcı işitme kaybı oluşabilmektedir'' ifadelerini kullandı.

Bazı antibiyotikler, aspirin ve tansiyon ilaçları gibi ilaçlar işitme kaybına sebebiyet verebileceğine de değinen Aksoy, sölerini şu şekilde devam etti; Anne kanında geçirilen bazı hastalıklar; kızamık, sfiliz, herpes, kızamıkçık gibi enfeksiyonlarda duyma kaybına sebep olabilir. Çocukluk çağında da meydana gelebilecek üst solunum yolları enfeksiyonları buna sebebiyet verir. İlaçları düzenli kullanmak gerekiyor ve kafamıza göre antibiyotik içmemeliyiz.

Bazı konuşma bozuklukları işitmeden dolayı olabiliyor!

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadullah Aksoy, doğuştan gelebilecek işitme kaybı yanı sıra geçirilen hastalıklar da işitme kaynını oluşturabilir. Bu durum konuşma yetisini de etkiler. Erken teşhis her zaman için önemlidir. Olası bir hastalığa karşı geç kalındığı taktirde sağır ve dilsiz tanısı konulabilir. 

Duyma kaybının her yaş grubunda gözlenebileceğinin altını çizen Aksoy, işitme kaybı her yaşta olabilir. Bazen cerrahi müdaheleler getirebilir. Tedavi yöntemleri oldukça fazlalaşmıştır, bu açıdan korkulacak bir şey yoktur. Ancak tedaviye geç başlanması halinde onarılmayacak durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunu engellemek amacıyla kendimizi iyi kontrol etmeliyiz.



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:53
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Anahtar Kelimeler:
AntibiyotikIlaçIşitme Kaybı
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