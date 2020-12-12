Anne sütünü arttıran besinler nelerdir? Emziren anneler hangi meyveleri yemeli, nasıl beslenmeli?

Emziren anneler hangi meyveleri yemeli sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu dönemde annenin nasıl besleneceği çok önemlidir. Vatandaşlar da anne sütünün yetersiz olması durumunda ne yemesi gerektiği üzerine araştırmalarına devam ediyor.
Bilim insanları tarafından doğruluğu saptanan ilk 6 ay anne sütü önemi, doğum yapan anneler tarafından bebekleri için oldukça önem arz etmektedir. Bebeklerinin gelişimi açısından önemli olan anne sütünün artması için gerekli olan besinlerin hangileri olduğu merak edilmeye başlandı.
Emziren anneler hangi meyveleri yemeli ve doğumdan sonra anneleri nasıl beslenmeli sorularının cevabı merak ediliyor. Bebeklerin ilk 6 yıl anne sütü emmesi çok önemli olduğu için anne sütü besinlerinin arttırılması da önemlidir. Yeni doğum yapmış annelerin diyetleri nasıl olmalı ve neden gaz yapan gıdalardan uzak durmaları gerekir? Gibi sorular anne adaylarının gündeminde yer almaktadır.
Anne Sütünü Ne Artırır?
Anne sütünü artıran şeylerin neler olduğu sıklıkla araştırılır. Bu çalışmalar genellikle anneler veya hamile anneler tarafından araştırılır. Özellikle sütü az olan anneler bunu sıklıkla araştırır. Çünkü çoğu anne altı ay emzirmek ister. Sağlık açısından bebeğin ilk altı ayda emzirilmesi de oldukça önemlidir. Anne sütünü artırabilecek pek çok besin vardır. İşte sütü artıran bazı faktörler:
Bol bol su içmek sütü artırır.
Taze sıkımı meyve suları,
Ev yapımı şerbetler,
Çorba,
Ayran,
Bitki çayı (tüketmeden önce hekime danışılmalıdır)
Protein yönünden zengin et, balık gibi besinler,
Kahve, çay, sigara gibi ürünlerden bir süre uzak durulmalıdır,
Bebek uyurken anne de uyumalıdır,
Gün içinde ılık duş alınabilir,
Kısa yürüyüşler,
Süt Arttırıcı Yiyecekler
Anne sütü miktarını artıran besinler, her yıl en çok araştırılan konulardan biridir. Çünkü fazla sütü olmayan anneler korkuyor ve miktarını artıracak yiyecekler arıyor. Sütü güçlendiren birçok yiyecek vardır. Bunlarla beslenmek anne sütü miktarını artırır. Emziren bir annenin ne yemesi gerektiğini düşünen kişiler aşağıdaki yiyecekleri tüketmelidir:
Su
Ev yapımı içecekler
Sütlaç gibi az şekerli ve şerbetsiz tatlılar
Yulaf
Havuç
Balık
Hurma, incir
Yeşil yapraklı sebzeler
Barbunya gibi baklagiller
Çemen otu
Nohut
Tahin
Kuru meyveler
Rezene
Bebeğe Gaz Yapmayan Yiyecekler
Emziren annelerin yediklerine dikkat etmeleri çok önemlidir. Süt veren yiyeceklerle beslenmeleri gerekir. Aynı zamanda çocuklarını yemek yerken gaz vermeyecek besinler yemelidirler. Bebeğin gaz yapmasına neden olan birçok yiyecek vardır. Emziren bir anne bu yiyecekleri yememeye dikkat etmelidir. Bebeğinizin gaz yapmasına neden olmayan yiyecekler şu şekildedir:
Günde bir bardak süt ya da ayran
Tam yağlı beyaz peynir
Salata
Domates
Şekersiz çay
Asitsiz meyveler
Sütlü tatlı
Etli yemekler
Birkaç kaşık pirinç pilavı
Ceviz
Balık
Kırmızı et
Izgara köfte,
Yeni Doğum Yapan Annelerin Sütü Nasıl Artar?
Yeni doğum yapmış bir annenin fazla sütü olmayabilir. Bu durumda anne sütünü nasıl artırabileceklerini araştırıyorlar. Yeni anneler belirli yiyecekleri tüketerek süt miktarını artırabilir. Bu ürünler:
Kimyon
Arpa ile yapılan pilav ya da çorba
Zeytin yağı
Keten tohumu yağı
Susam yağı
Süt Yapan Meyveler
Süt yapan gıdalar, sütü az olan anneler için çok merak edilen bir konudur. Anne sütünü artırabilecek pek çok besin vardır. Bu yiyecekler arasında annenin en sevdiği yiyecek meyvedir. Annenin süt miktarını artırırken bebekte gaz yapmayacak bazı meyveler vardır. Süt miktarı az olan anneler bu meyveleri tüketmelidir:
Dut
İncir
Hurma
Kuru İncir
Kuru Kayısı
Ayva
Armut
Anne Sütünü Artıran Çaylar
Emziren anneler süt miktarını artırmak için belirli yiyecekleri tüketirler. Gerçekten de süt miktarını artıran birçok besin var. Sütü zenginleştirecek çaylar da var. Anneler bu çayları süt miktarını artırmak için tüketirler. Ancak çay tüketmeden önce doktorunuza danışın. Anne sütünü artırmak için bazı çaylar şu şekildedir:
Humana Still Tee
Lactamil
Mamsel Still Tee
Arifoğlu Anne Çayı
Hünnap Still Te