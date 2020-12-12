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Anne sütünü arttıran besinler nelerdir? Emziren anneler hangi meyveleri yemeli, nasıl beslenmeli?

Anne sütünü artıran besinlerin hangileri olduğu merak edilmeye başladı. Anne sütünün artması için tüketilmesi gereken besinlerin neler olduğu araştırılmaya devam ediliyor. Yeni doğum yapan annelerin merak ettiği besinlerin tam listesi merak konusu oldu.

12 Aralık 2020 Cumartesi 18:28
Anne sütünü arttıran besinler nelerdir? Emziren anneler hangi meyveleri yemeli, nasıl beslenmeli?
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Emziren anneler hangi meyveleri yemeli sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu dönemde annenin nasıl besleneceği çok önemlidir. Vatandaşlar da anne sütünün yetersiz olması durumunda ne yemesi gerektiği üzerine araştırmalarına devam ediyor.

Bilim insanları tarafından doğruluğu saptanan ilk 6 ay anne sütü önemi, doğum yapan anneler tarafından bebekleri için oldukça önem arz etmektedir. Bebeklerinin gelişimi açısından önemli olan anne sütünün artması için gerekli olan besinlerin hangileri olduğu merak edilmeye başlandı.

Emziren anneler hangi meyveleri yemeli ve doğumdan sonra anneleri nasıl beslenmeli sorularının cevabı merak ediliyor. Bebeklerin ilk 6 yıl anne sütü emmesi çok önemli olduğu için anne sütü besinlerinin arttırılması da önemlidir. Yeni doğum yapmış annelerin diyetleri nasıl olmalı ve neden gaz yapan gıdalardan uzak durmaları gerekir? Gibi sorular anne adaylarının gündeminde yer almaktadır.

Anne Sütünü Ne Artırır?

Anne sütünü artıran şeylerin neler olduğu sıklıkla araştırılır. Bu çalışmalar genellikle anneler veya hamile anneler tarafından araştırılır. Özellikle sütü az olan anneler bunu sıklıkla araştırır. Çünkü çoğu anne altı ay emzirmek ister. Sağlık açısından bebeğin ilk altı ayda emzirilmesi de oldukça önemlidir. Anne sütünü artırabilecek pek çok besin vardır. İşte sütü artıran bazı faktörler:

Bol bol su içmek sütü artırır.

Taze sıkımı meyve suları,

Ev yapımı şerbetler,

Çorba,

Ayran,

Bitki çayı (tüketmeden önce hekime danışılmalıdır)

Protein yönünden zengin et, balık gibi besinler,

Kahve, çay, sigara gibi ürünlerden bir süre uzak durulmalıdır,

Bebek uyurken anne de uyumalıdır,

Gün içinde ılık duş alınabilir,

Kısa yürüyüşler,

Süt Arttırıcı Yiyecekler

Anne sütü miktarını artıran besinler, her yıl en çok araştırılan konulardan biridir. Çünkü fazla sütü olmayan anneler korkuyor ve miktarını artıracak yiyecekler arıyor. Sütü güçlendiren birçok yiyecek vardır. Bunlarla beslenmek anne sütü miktarını artırır. Emziren bir annenin ne yemesi gerektiğini düşünen kişiler aşağıdaki yiyecekleri tüketmelidir:

Su

Ev yapımı içecekler

Sütlaç gibi az şekerli ve şerbetsiz tatlılar

Yulaf

Havuç

Balık

Hurma, incir

Yeşil yapraklı sebzeler

Barbunya gibi baklagiller

Çemen otu

Nohut

Tahin

Kuru meyveler

Rezene

Bebeğe Gaz Yapmayan Yiyecekler

Emziren annelerin yediklerine dikkat etmeleri çok önemlidir. Süt veren yiyeceklerle beslenmeleri gerekir. Aynı zamanda çocuklarını yemek yerken gaz vermeyecek besinler yemelidirler. Bebeğin gaz yapmasına neden olan birçok yiyecek vardır. Emziren bir anne bu yiyecekleri yememeye dikkat etmelidir. Bebeğinizin gaz yapmasına neden olmayan yiyecekler şu şekildedir:

Günde bir bardak süt ya da ayran

Günde bir adet yumurta

Tam yağlı beyaz peynir

Salata

Domates

Şekersiz çay

Asitsiz meyveler

Sütlü tatlı

Etli yemekler

Birkaç kaşık pirinç pilavı

Ceviz

Balık

Kırmızı et

Izgara köfte,

Yeni Doğum Yapan Annelerin Sütü Nasıl Artar?

Yeni doğum yapmış bir annenin fazla sütü olmayabilir. Bu durumda anne sütünü nasıl artırabileceklerini araştırıyorlar. Yeni anneler belirli yiyecekleri tüketerek süt miktarını artırabilir. Bu ürünler:

Kimyon

Arpa ile yapılan pilav ya da çorba

Zeytin yağı

Keten tohumu yağı

Susam yağı

Süt Yapan Meyveler

Süt yapan gıdalar, sütü az olan anneler için çok merak edilen bir konudur. Anne sütünü artırabilecek pek çok besin vardır. Bu yiyecekler arasında annenin en sevdiği yiyecek meyvedir. Annenin süt miktarını artırırken bebekte gaz yapmayacak bazı meyveler vardır. Süt miktarı az olan anneler bu meyveleri tüketmelidir:

Dut

İncir

Hurma

Kuru İncir

Kuru Kayısı

Ayva

Armut

Anne Sütünü Artıran Çaylar

Emziren anneler süt miktarını artırmak için belirli yiyecekleri tüketirler. Gerçekten de süt miktarını artıran birçok besin var. Sütü zenginleştirecek çaylar da var. Anneler bu çayları süt miktarını artırmak için tüketirler. Ancak çay tüketmeden önce doktorunuza danışın. Anne sütünü artırmak için bazı çaylar şu şekildedir:

Humana Still Tee

Lactamil

Mamsel Still Tee

Arifoğlu Anne Çayı

Hünnap Still Te



Son Güncelleme: 12.12.2020 18:28
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Anne SütüBesinYiyecekHamileGebeMeyveBeslenme
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