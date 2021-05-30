Ameliyat olmadan gögüs büyütme yöntemleri ve öneriler

Göğüslerinizin büyümesi için estetik yolu haricinde bir hayli doğal yol vardır. Bazı doğal yollar şunlardır; egzersiz yapmak, dengeli beslenme, uygun sutyen seçimi, göğüs makyajı yapmak, postürü dik şekilde tutmak, elbise seçimini dikkatli yapmak

Egzersiz Yapmak

Özellikle vücudun üst tarafını çalıştırmak, göğüste bulunan kasların daha gelişmesini bu sebeple göğüslerin daha dolgunlaşmasını sağlar. En önemli doğal yöntem aslında bu. Farklı göğüs egzersizleri şu şekilde; Wall Presses, Chest Press Extensions, Horizontal Chest Press, Prayer Pose, Arm Presses, Arm Circles.

Dengeli Beslenme

Sutyen Seçimi

Sağlıklı ve düzgün şekilde göğüslerinizin büyümesini gerçekleştiren bir diğer yöntem de düzgün beslenmektir. Göğüslerin doğal büyümesi için kişilerin kilo kazanması gerektir. Fakat kilo alırken bu tedbirli şekilde olmalıdır. Yanlış kilo takviyesi belde yağ birikimini de getirir. Göğüslerin sağlıklı büyümesi için tüketilecek besinlerden bazıları; soya ürünleri, susam, keten tohumu, fasulye, kuru meyveler, nohut, kuruyemiş, zeytin, zeytinyağı, şeftali, çilek, kırmızı şarap ve fazla tahıl içeren ekmekler

Bir diğer yollardan biri olan bu tercih en basit ve en kısa yollardan biridir. Mağazalarda göğüsleri olduğundan büyük gösteren birçok push-up model bulunmakta. Kişi bu modelleri dönemeden önce kendi “Sister-size”’ını yani doğru ölçüsünü bulmalı.

Makyaj

İlk başlarda tuhaf duyulsa da en popüler doğal yollardan biri haline gelmiştir. Destekli bir sutyen takıp daha sonra dekolte bölgesine gölgelendirme yöntemiyle yapılacak makyaj, göğüsleri daha büyük gösterme amacında olan iyi bir fırsattır. Göğüs makyajının tamamıyla görünmesi noktası önemli bir durumdur. Köprücük kemikleri ve omuzlara da gerekli anlarda makyaj uygulamak faydalı olabilir.

Postürü Dik Tutma

Daha iri göğüsler kazanmak için doğru yollardan birisi. Sırt bölgesinin her zaman düz olması önemli bir husustur. Bu durum uygulanınca hem göğüsler olduğundan daha büyük hem de boyun bölgesi daha uzun gözükür. Doğru postür duruşunun farklı faydaları da şunlardır; sırt ve bel ağrılarında azalma, kişiye cesaret getirir, eklem sorununu azaltır, kan akışını arttırır, karını güçlü yapar, egzersizle birlikte uygulandığında form katar.