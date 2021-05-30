Ameliyat olmadan gögüs büyütme yöntemleri ve öneriler

Göğüslerinizin büyümesi için estetik yolu haricinde bir hayli doğal yol vardır. Bazı doğal yollar şunlardır; egzersiz yapmak, dengeli beslenme, uygun sutyen seçimi, göğüs makyajı yapmak, postürü dik şekilde tutmak, elbise seçimini dikkatli yapmak
Egzersiz Yapmak
Özellikle vücudun üst tarafını çalıştırmak, göğüste bulunan kasların daha gelişmesini bu sebeple göğüslerin daha dolgunlaşmasını sağlar. En önemli doğal yöntem aslında bu. Farklı göğüs egzersizleri şu şekilde; Wall Presses, Chest Press Extensions, Horizontal Chest Press, Prayer Pose, Arm Presses, Arm Circles.
Dengeli Beslenme
Sutyen Seçimi
Bir diğer yollardan biri olan bu tercih en basit ve en kısa yollardan biridir. Mağazalarda göğüsleri olduğundan büyük gösteren birçok push-up model bulunmakta. Kişi bu modelleri dönemeden önce kendi “Sister-size”’ını yani doğru ölçüsünü bulmalı.
Makyaj
İlk başlarda tuhaf duyulsa da en popüler doğal yollardan biri haline gelmiştir. Destekli bir sutyen takıp daha sonra dekolte bölgesine gölgelendirme yöntemiyle yapılacak makyaj, göğüsleri daha büyük gösterme amacında olan iyi bir fırsattır. Göğüs makyajının tamamıyla görünmesi noktası önemli bir durumdur. Köprücük kemikleri ve omuzlara da gerekli anlarda makyaj uygulamak faydalı olabilir.
Postürü Dik Tutma
Daha iri göğüsler kazanmak için doğru yollardan birisi. Sırt bölgesinin her zaman düz olması önemli bir husustur. Bu durum uygulanınca hem göğüsler olduğundan daha büyük hem de boyun bölgesi daha uzun gözükür. Doğru postür duruşunun farklı faydaları da şunlardır; sırt ve bel ağrılarında azalma, kişiye cesaret getirir, eklem sorununu azaltır, kan akışını arttırır, karını güçlü yapar, egzersizle birlikte uygulandığında form katar.