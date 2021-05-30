İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Ameliyat olmadan gögüs büyütme yöntemleri ve öneriler

Kadınların geneli büyük göğüsleri olmasını isterler. Bunun için bazı kadınlar estetik operasyonu yaptırsa da her kadın buna cesaret edemez. Burada devreye doğal yollar girer. Bu haber kadınların birçok sorusuna yanıt verecek…

30 Mayıs 2021 Pazar 22:03
Ameliyat olmadan gögüs büyütme yöntemleri ve öneriler
Takip Et:

Göğüslerinizin büyümesi için estetik yolu haricinde bir hayli doğal yol vardır. Bazı doğal yollar şunlardır; egzersiz yapmak, dengeli beslenme, uygun sutyen seçimi, göğüs makyajı yapmak, postürü dik şekilde tutmak, elbise seçimini dikkatli yapmak

Egzersiz Yapmak

Özellikle vücudun üst tarafını çalıştırmak, göğüste bulunan kasların daha gelişmesini bu sebeple göğüslerin daha dolgunlaşmasını sağlar. En önemli doğal yöntem aslında bu. Farklı göğüs egzersizleri şu şekilde; Wall Presses, Chest Press Extensions, Horizontal Chest Press, Prayer Pose, Arm Presses, Arm Circles.

Dengeli Beslenme

Sağlıklı ve düzgün şekilde göğüslerinizin büyümesini gerçekleştiren bir diğer yöntem de düzgün beslenmektir. Göğüslerin doğal büyümesi için kişilerin kilo kazanması gerektir. Fakat kilo alırken bu tedbirli şekilde olmalıdır. Yanlış kilo takviyesi belde yağ birikimini de getirir. Göğüslerin sağlıklı büyümesi için tüketilecek besinlerden bazıları; soya ürünleri, susam, keten tohumu, fasulye, kuru meyveler, nohut, kuruyemiş, zeytin, zeytinyağı, şeftali, çilek, kırmızı şarap ve fazla tahıl içeren ekmekler

Sutyen Seçimi

Bir diğer yollardan biri olan bu tercih en basit ve en kısa yollardan biridir. Mağazalarda göğüsleri olduğundan büyük gösteren birçok push-up model bulunmakta. Kişi bu modelleri dönemeden önce kendi “Sister-size”’ını yani doğru ölçüsünü bulmalı.

Makyaj

İlk başlarda tuhaf duyulsa da en popüler doğal yollardan biri haline gelmiştir. Destekli bir sutyen takıp daha sonra dekolte bölgesine gölgelendirme yöntemiyle yapılacak makyaj, göğüsleri daha büyük gösterme amacında olan iyi bir fırsattır. Göğüs makyajının tamamıyla görünmesi noktası önemli bir durumdur. Köprücük kemikleri ve omuzlara da gerekli anlarda makyaj uygulamak faydalı olabilir.

Postürü Dik Tutma

Daha iri göğüsler kazanmak için doğru yollardan birisi. Sırt bölgesinin her zaman düz olması önemli bir husustur. Bu durum uygulanınca hem göğüsler olduğundan daha büyük hem de boyun bölgesi daha uzun gözükür. Doğru postür duruşunun farklı faydaları da şunlardır; sırt ve bel ağrılarında azalma, kişiye cesaret getirir, eklem sorununu azaltır, kan akışını arttırır, karını güçlü yapar, egzersizle birlikte uygulandığında form katar.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GöğüsGöğüs EstetiğiSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika: Karantina süreleri uzatıldı
Son dakika: Karantina süreleri uzatıldı
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2021
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2021
Sigortasız birinin devlette ve özelde muayene ücreti ne kadardır? Sigortasız muayene olma ücretleri 2021
Sigortasız birinin devlette ve özelde muayene ücreti ne kadardır? Sigortasız muayene olma ücretleri 2021
İlaç raporu nasıl uzatılır? 2021 İlaç raporu çıkarma ve uzatma işlemleri
İlaç raporu nasıl uzatılır? 2021 İlaç raporu çıkarma ve uzatma işlemleri
Estetik dudak dolgu fiyatları ve çeşitleri 2021
Estetik dudak dolgu fiyatları ve çeşitleri 2021

Popüler Haberler

Kuyumculardan taksit ile alışveriş yapılıyor mu?
Kız Kardeşler filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Ghost Lab filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Ameliyat olmadan gögüs büyütme yöntemleri ve öneriler
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Mayıs 2021 Pazartesi
KPSS 2021 tarihleri belli oldu! Üniversite KPSS tarihleri
KPSS 2021 öğretmenlik başvuruları ne zaman? KPSS başvuru ekranı
2021 KPSS ortaöğretim ve lisans sınav takvimi açıklandı!
KPSS 2021 başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2021 başvuru ekranı
2021 KPSS sınav ücreti ne kadar?
Doğum izni kaç gündür? 2021 Anne ve Baba doğum izni şartları neler?
Arka Sokaklar dizisinde Asiye Çoban karakterini Melisa Şalgam canlandırıyor
Pedofili kimlere denir, ne demektir?
Menajerimi Ara dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
Bim Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Teşkilat dizisi Hakkı Dayı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tuncer Salman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmenin tabirleri ve yorumları
Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Çağlar Ertuğrul rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021
Teşkilat dizisi Zayed kimdir? Mehmet Usta hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.