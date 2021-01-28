Altın Otu nedir? Altın Otu çayının mucize faydaları

Altın Otu birçok kullanımı olmakla beraber faydalarını adını daha çok zayıflatıcı, iyileştirici onarıcı olarak duyuyoruz. Uzun bir sap üzerinde şemsiye tarzı görünüme sahip olan bu ot 60 cm uzunluğuna kadar çıkabilen bir bitki türüdür. Halk arasında altın otuna daha çok güneş çiçeği, cüce everlast, altın çiçek gibi birçok terimleri mevcuttur. Faydalarını saymakla bitmeyen bu ot P ve C vitaminlerini tamamlamaktadır.





Altın otu faydaları nelerdir?

Birçok yönden zengin bir yapıya sahip olan bu ot, insan sağlığına oldukça katkısı bulunmaktadır. Altın otu kullanımı özellikle sindirim sistemlerinde etkilidir, bağırsak sorunları yaşayanlar için birebir tedavi uygulamaktadır. Mide, böbrek, idrar gibi sorunları olan vatandaşların altın otu kullanmasında fayda vardır. Özellikle zayıflama, hemoroid tedavisi, prostat gibi hastalıkları tedavi edebilmektedir.

Altın Otu çayının 10 mucizevi özellikleri

Sindirim sistemini düzenler Şişkinlik ve hazımsızlığa iyi gelir Mide ve bağırsak sorunlarını giderir Basur tedavisine yardımcı olur Prostata iyi gelir Böbrek sağlığını korur İdrar söktürücüdür Varise iyi gelir Zayıflamaya yardımcı olur Cildi sıkılaştırır ve gençleştirir

Altın Otu çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı kurutulmuş altın otu

1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

2 su bardağı kaynamış suyun içerisine 1 yemek kaşığı kurutulmuş altın otu çiçeği atılır.

Yaklaşık 10 dakika kadar demlenmeye bırakılır.

Hafif acımsı bir tadı olan çayı lezzetlendirmek için içerisine bal ilave edilir.

Sindirim sistemini düzelten bu çay bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlarken kabızlık ve şişkinlik gibi rahatsız edici problemlerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Hazımsızlık sıkıntısı çeken bireyler için bu çay oldukça önemlidir. Çünkü mide bulantıları, kusma, enfeksiyon gibi kötü durumların geçmesini sağlar.

Erkeklerde sıkça görülen prostat için ise ilk önce doğal yollardan tedavi için altın otunu tavsiye ederler. 50 yaşından sonra görülen bu rahatsızlık ilerlemesini engelleyerek iyileştirici özellikleri bulunmaktadır.





Kilo problemi yaşayanlar için birebir ödem atıcı olarak bilinen bu çay doğru tüketildiği taktirde kilo vermenin kolay olacağının farkına varırlar.

Birçok kadının korkulu rüyası yaşlanmak altın otu çayı ile biraz daha ertelenebilir. Çünkü bu çay cilt dostu olarak bilinir. Ciltteki oluşan herhangi bir problemi ortadan kaldırarak cildin sıkılaşmasına ve gençleşmesine yardımcı olmaktadır.



