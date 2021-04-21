ALO 182 neden aranmıyor? MHRS ALO 182 çalışmıyor, neden sürekli meşgul?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)’de yapılan düzenlemeler ile Covid-19’a destek için aşı randevuları alınacağı açıklamaları sonrasında pek çok kişi aşı randevularını MHRS sistemi üzerinde alıyordu. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından süreci rahatlatmak için Alo 182 telefon numarası devreye sokulurken son günlerde Alo 182’nin sürekli meşgul çalması merak edilmeye başlandı.

Alo 182 neden aranmıyor?

Özellikle aşı randevuları ve hastane randevuları için kullanılan Alo 182 numarası sürekli meşgul çalmaya başladı. Sistem üzerinde büyük bir yoğunluk olduğu açıklanırken Alo 182 neden aranmıyor? Sorusu araştırılmaya devam ediyor.

MHRS’den açıklama

MHRS’den nasıl randevu alınır?

Yaşanan arıza ve sorun ile ilgili açıklama yapan MHRS sistemi konu ile ilgili; ‘Merhaba. Bazı dönemlerde vatandaşlarımızın ALO182'ye olan talebinin artması nedeniyle yoğunluk yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda http://mhrs.gov.tr veya MHRS Mobil uygulamasından kolayca üyelik oluşturup aynı randevu bilgilerine erişerek işlem gerçekleştirebilirsiniz.’ Dedi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm kuruluşlardan randevu alabilmek için Alo 182, MHRS resmi intenet sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr / https://www.mhrs.gov.tr) veya MHRS mobil uygulama üzerinde işlem yapılabilir.

MHRS intenet sitesi üzerinden randevu alabilmek için üye olunması gerekmektedir. daha sonrasında sayfa üzerinden istenilen bölüm ve hekim seçimleri yapılarak randevu alınabilmektedir. Aynı işlem mobil uygulama üzerinden de yapılabilmektedir.