ALO 182 hangi saatlerde çalışıyor? 182 Hastane Randevusu hangi saatlerde alınabilir?

Alo 182 hattı Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların hizmetine sunulmuş randevu almak için kullanılan çağrı merkezi numarasıdır. Vatandaşlar bu numara üzerinden istedikleri hastane ve bölümden randevu alabiliyor.

Son günlerde Alo 182 hattının cevap vermediği ve sistemin arıza verdiği yönünde söylemler oldu. Vatandaşlar Alo 182 hattının hangi saatlerde açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

Alo 182 hattı 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Ancak Alo 182 numaralı hat üzerinden işlemlerini yapamayan vatandaşların online olarak MHRS Randevu Sistemi üzerinden hastane randevusu alması da mümkündür. MHRS Randevu Sistemine giriş yapıp, hangi hastane ve bölümden randevu almak istediğinizi seçtikten sonra boş olan saatlerden size en uygun olan saati seçerek randevu alınabiliyor. MHRS Randevu sisteminin yanı sıra yine online olaraksistemi veya e-nabız uygulaması üzerinden de randevu alınmaktadır. Her iki sisteme giriş yapmak için de e-devlet şifresi yeterli olmaktadır. MHRS Randevu sistemine ve e-nabız sistemine aşağıdaki linkten giriş yapabilirsiniz.

MHRS Randevu Sistemi için tıklayınız

E-NABIZ Randevu Sistemi için tıklayınız