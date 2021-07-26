Almanya'dan yeni düzenleme! Aşı olanlar ve hastalığı atlatanlar artık kısıtlamalardan muaf...

Bilim insanlarıyla uzmanlar yaptıkları değerlendirmede, 2 doz aşı olanlar ile koronavirüsü atlatan kişilerin minimum altı ay süresince virüs bulaştırma riskini en aza indirdiklerini söylüyor. Bundan dolayı da virüse karşı bağışıklık kazanmış olanlar, akşamları saat 10’da başlayan sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar, aynı zamanda insanlar ile buluşma ya da sosyal faaliyetlere katılım sağlama gibi fırsatlarda sunulacak.

Aynı zamanda bu kapsamda bulunan vatandaşların yurtdışı dönüşlerinde karantina uygulamaları yalnızca çok nadiren geçerli olacak. Bu durum, ülkemizin de içinde bulunduğu riskli yerlerden dönüş yapanlar için de geçerli oluyor. Alman Ekonomi Enstitüsü kısıtlamalarda yapılan bu kısmi kaldırım ile, yalnızca 65 yaşın üstündeki vatandaşların, pandemiden önceki dönemde ki tüketim alışkanlıklarına dönmeleri durumunda bu durumun ekonomiye aylık 4 milyar Euro büyüklüğünde desteğinin olacağını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel geçtiğimiz Cuma gününde katılım gösterdiği AB zirvesi sonrasında ise şu açıklamayı yapmıştı, “Bu yazın genel olarak tatil gezilerine çıkılacağı umudundayım.” Bu açıklama turizm sektörünü umutlandırırken, satışlarda da büyük bir ivme gözlendi.