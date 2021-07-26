Almanya'dan yeni düzenleme! Aşı olanlar ve hastalığı atlatanlar artık kısıtlamalardan muaf...

Bilim insanlarıyla uzmanlar yaptıkları değerlendirmede, 2 doz aşı olanlar ile koronavirüsü atlatan kişilerin minimum altı ay süresince virüs bulaştırma riskini en aza indirdiklerini söylüyor. Bundan dolayı da virüse karşı bağışıklık kazanmış olanlar, akşamları saat 10’da başlayan sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar, aynı zamanda insanlar ile buluşma ya da sosyal faaliyetlere katılım sağlama gibi fırsatlarda sunulacak.
Almanya Başbakanı Angela Merkel geçtiğimiz Cuma gününde katılım gösterdiği AB zirvesi sonrasında ise şu açıklamayı yapmıştı, “Bu yazın genel olarak tatil gezilerine çıkılacağı umudundayım.” Bu açıklama turizm sektörünü umutlandırırken, satışlarda da büyük bir ivme gözlendi.