Alkol zehirlenmesi nasıl anlaşılır, belirtileri ne? Sahte içki ile gerçek içki nasıl belli olur, nasıl anlaşılır?

Sahte İçki Nasıl Belirlenir:

Normal koşullarda içki firmaları tarafından içki üretiminde kullanımında etkin madde olarak kullanılan etil alkoldür. Son dönemlerde ise artan zamlar nedeni ile insanlar evde alkol üretimine geçiş yapmaya başlamıştır. Güncel haberlere bakılırsa ise etil alkolünde sahtesi olduğunu görebilmekteyiz. Sahte içki üretiminde maliyeti daha ucuz diye kullanılan aktif madde ise metil alkoldür. Metil alkol ise dezenfektan ve benzeri hijyen ürünlerinde kullanılmaktadır. Son zamanlarda çokça can almış olan sahte içkinin nasıl anlaşıcalağı ise:

Türkiye içerisinde satılmakta olan içkiler orijinal distile içeren cam şişelerde ve ambalajlı bir şekilde satışa sunulmaktadır. Dislike ambalaj dışı veya cam şişede olmayan içkiler ise kaçak veya sahtedir.

İçkinin bulunduğu şişenin daha öncesinde kullanılıp kullanılmadığına yani bu izlemi verip vermediğine dikkatli bir şekilde bakılmalıdır. Eğer şişe daha önce kullanılmış ise kaçak veya sahte olacaktır.

Eğer alacağınız içkinin fiyatı, aynı içkinin piyasada satılan ücretlerinin bayağı altında ise bu ürün alınmamalı veya çok dikkatli bir şekilde alınmalıdır. İçinde alkol bulunmakta olan içeceklerin uygulanan vergiler dolayısı ile ücretlerinde aşırıya kaçacak bir düşülme yapılmamaktadır. Yani eğer bir ürün piyasadaki değerinin çok altında satışa sunulmakta ise bu ürün sahtedir.

Alınan alkollü içeceğin şişesinin dışında, yani görünümünde yapılan bir hata var ise veya defarmasyona uğramış ise güvenlik adımları hemen izlenmelidir.

Bazı restorantlarda satışlarını yaparken sahte içki kullanabilmektedir. Bunun için alınması gereken ilk önlem alkollü içki şişesinin önünüzde açılmasını istemektir. Hemde şişede yer alan sıvının bariz bir şekilde, belirlenen standart düzenin altında veya üstündeyse alkolü tüketmemeniz önerilir.(Fabrikalar tarafınca üretilmiş olan ürünler belirli bir yere kadar doldurulmaktadır.)

Eğer aldığınız içkinin kapağı açık ise o ürünü kesinlikle kullanmayınız veya kapağının açık olduğuna dikkat ederek almamaya çalışınız.

Kapağının kapalı olmasına rağmen daha öncesinde açılmış veya kapak bir şekilde tekrar kapalı hale getirilmiş gibi gözüküyorsa bu alkolün alımı ve tüketiminden kaçınılmalıdır.

Eğer alkol kaçak veya sahte değilse mutlaka üzerinde hologram bulunmaktadır.

Alacağınız alkolün kapağının tutkal veya benzeri bir yapıştırıcı ile tekrar kapatılmamasına dikkat ediniz.

Kapağın her hangi bir kısmında delik bulunuyor ise bu alkollü ürünü almaktan kaçınınız ve kullanmayınız.

İçinde alkol bulunan içkilerin “TAPDK Satış Belgesi” bulunmakta olan perakende satış yerlerinden alınmasına özen gösterilmelidir.

Alınan alkollü içeceğin üzerinde yer almakta olan etikette ithatalçı firmanın adı ya da adresinin bulunmasına dikkat edilmelidir.

Alınan alkollü içeceğin şişesinin arka kısmında yer alan bilgilendirmeye dair Türkçe yazılmış etiket olmalıdır.

Belirgin bir şekilde görünmekte olan tortu, bulanıklık veya fiziki bir kirlilik gözlemlenen alkollü içecekler alınmamalı ve kullanılmamalıdır.

BÜİS sistemi ile kontrolden geçirin.

BÜİS sistemi nedir:

Üretimine onay verilmiş olan orijinal ürünlerde 14 basamaklı bir numara bulunmaktadır ve bu numaralar kodu oluşturmaktadır. Bu 14 basamaklı kod www.buis .com.tr adresinden ya da 2847 telefon numarasına kısa mesaj olarak gönderilerek kontrol işlemleri gerçekleşir. Uygulaması yüklenir ise telefon aracılığı ile barkod okutularak da ürünün orjinalliği kontrol edilebilir.

Metil Alkol Zehirlenmesi:

Doktorlar tarafından yapılan açıklamalar dahilinde metil alkolden zehirlenen bir kişinin 10 ila 24 saat içerisinde belirtiler göstermekte olduğu söylenmektedir. Öneğin alkol tüketiminde vücud 12 saat içerisinde kendini toparlar ve alkolün etkilerini geride bırakırken, içerisinde metil bulunan alkollerin etkisi daha da şiddetlenir.

YAN ETKİLER BULUNAN KİŞİNİN HEMEN ACİLE GİTMESİ GEREKİYOR!

İçilen alkolün ardından geçen 12 saat sonrasında hareket ve denge bozuklukları, bilinçde bulanmalar, mide bulanmasına eşlik eden kusma, bacaklar, kol ve sırtta geçekleşen ağrı ve görme bozukluğu gibi belirtilerden en az ikisi var ise kişinin hemen acil servise gitmesi gerekiyor.

Metil Alkol Zehirlenmesi Ölüme Kadar Nasıl Gidiyor:

Sahte alkol üretiminde kullanılmakta olan metil alkolün tercih edilme sebebi ucuz olmasıdır. Merdiven altı üretim yapmakta olan çoğu insanların sıklıkla tercih ettiği bir ürün haline ne yazık ki son dönemlerde gelmiştir. Metil alkolün tadı ise etil alkol ile aynı olduğundan dolayı kişi tat ayrımını yapamıyor ve zehirleniyor. Yan etkiler nasıl ayırt edilir:

*Metil alkol ilk zaman diliminde alkol ile aynı etkilere sahip. Bunlar bulantı, kusma, baş dönmesi ve mide ekşimesidir. Lakin tüketilen metil alkol oranı ne kadar az olursa olsun belirtiler yavaş yavaş artmaya başlıyor. Bunlar ise karında başlayan şiddetli ayrı, vücutta gerçekleşen istemsiz kas krampları, kişinin görüşünde bozulmalar ve çift görmeler olabilmektedir. Bireyler sanki tipili bir havada yürüyor ve kar manzarası gibi şeyler görüyor. İlerleyen zamanlarda önlem alınmaz ise nöbet, koma ve ölüme kadar gidiyor.

*Bireyin hemen acile gitmesi gerekmektedir çünkü müdahalelere geç kalınır ise kişide kalıcı hastalıklara yol açabilmektedir. Bunlardan bazıları; Kalıcı körlük, uzun dönemlerde karaciğer yetmezliği ve kısa dönemde böbrek yetmezliğidir.