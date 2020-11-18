Alkol promili nasıl hesaplanır? Yasal alkol sınırı nedir, alkol kaç saatte kana karışır?

2020 senesinde alkol promil oranlarının ne kadar olduğu konusu alkol kullanan vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Ülkemizdeki kurallar gereğince alkollü bir şekilde trafiğe çıkılması yasaktır. Belirlenmiş promil oranlarının üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücülere cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezaların oranları, alkol kullanım miktarına ve sürücülerin durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Ehliyetsiz Alkollü Araç Kullanım Cezası

2020 senesinde ehliyetsiz araç kullananlar için 2473 TL para cezası uygulanmaktadır. Cezanın yazılmasından sonraki 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 oranında indirim yapılmaktadır. Alkollü araç kullananlar için de 0,50 promilden çok alkol tüketmiş olan otomobil sürücülerine ve 0,20 oranından yüksek miktarda alkol tüketmiş olan diğer araçların sürücülerine aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi cezalar uygulanmaktadır.

defa da 700 TL. idari para cezası uygulanır ve sürücü belgesi 6 ay süre boyunca iptal edilir.

defa da 877 TL. idari para cezası yazılarak, sürücü belgesi 2 yıl boyunca iptal edilecektir.

defa veya daha fazlasında 1.407,00 TL. idari para cezası uygulanarak, sürücü belgesi 5 yıl süre boyunca iptal edilecektir

Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollü bir şekilde araç kullanan ve alkol oranı 0,50 promilden çok olduğu tespit edilen sürücüler için 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesine göre ilk olarak para cezası uygulanarak 6 ay sürücü belgesine el konmaktadır. Ceza miktarları ise aşağıdaki gibi olmaktadır.

Alkollü sürücü araç ile ilk tespit edildiğinde: 1.228,00 TL.

Alkollü araç ile 2. kez sürü tespit edildiğinde: 1.539,00 TL. ceza ödenmektedir.

15 gün içinde ödendiğinde yüzde 25 indirimli olarak ödenen miktarlar ise şu şekildedir.

1 defa yakalanmış indirim uygulama tutarı: 900 TL.- 930 TL. arasındadır.

2 defa yakalanmış indirim tutarı: 1.100,00 TL. ile 1.155,00 TL. arasında ödenmektedir.

3 ve daha fazla durumda: 2.473,00 TL. bir ödeme yapar.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Sorgulama

Alkollü bir şekilde araç kullanma sonucunda alınan cezaların sorgulanması için e-devlet sistemi kullanılabilmektedir. E-devlet şifresi ve TC kimlik numarası ile sisteme giriş yapılması ardından arama kısmında trafik cezaları sorgulanabilmekte ve ödemeleri gerçekleştirilebilmektedir.

Alkolmetreye Üflememe Cezası Nedir?

Yasal Alkol Sınırı Ne Kadar İçkiye Eşittir?

Trafik polisleri tarafından alkolmetreye üflenmesinin istenmesi ardından bu isteğin yerine getirilmemesinin de cezası bulunmaktadır. 2020 senesinde bunun cezası 3520 TL olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda araçlara 2 sene süreyle el konulabilmektedir. Buna bağlı olarak alkollü kişilerin alkolmetreyi üflememeleri halinde ödeyecekleri ceza alkolden alacakları cezadan daha fazla olmaktadır. Diğer yandan alkolmetreyi üflemesi ardından oranı 1.0’dan çok çıkanlar için Türk Ceza Kanunun 179/3 maddesine göre adli işlem uygulanmaktadır.

Yasal olarak ticari araçlar ve kamu çalışanları dışında 0.50 promil oranında uygulanmaktadır. Ortalama 40-45 yaşında olan ve 70-75 kilo ortalamasında olan bir erkek için 50 cc’lik bir şişe bira bu orana denk gelmektedir. 2 kadeh şarap da yine bu promil oranına karşılık gelmektedir. Buna bağlı olarak araç kullanılacak günlerde bu miktarlardan fazla alkol tüketilmesi sakıncalı olmaktadır. Ancak bu oranların ifade edilen nitelikteki insanlar için geçerli olacağının da unutulmaması lazımdır. Buna göre 40-50 yaşlarında 50-55 kilo civarında olan bir kadın için aynı miktarlar söylenememektedir.

Alkol Kaç Saatte Kana Karışır?

Yasal sınırı 1 litre kanda yarım gram alkol işe eşdeğer olan vatandaşlar için 0.50 promil , ticari araçlar için ise 0.20 promil uygulanmaktadır. Bunun karşılığı kanda 50 miligram alkol demektir. Alkollerin kana karışma süreleri alkol çeşitlerine göre değişmektedir. Aynı şekilde vücuttan atılma süreleri de farklılık göstermektedir. Bu süreler 48 saat ile 72 saat arasındadır. Alkol tüketildikten 1 saat sonra vücuttan atılma evresine girmektedir. Her bir saatte yapılan hesaplamalara göre 0.1 promil vücuttan atılmaktadır.

Alkol Oranları ve Promil Hesaplamaları

Aşağıdaki kısımda alkollerin miktarlarına göre promil hesaplamaları yer almaktadır.

%12 alkol oranında 1 kadeh şarap: 40 promil eder.

5 kadeh şarap %12 alkol oranı ile: 2.00 değerinde eder.

%40 Alkol oranlı 3 duble, rakı, viski ve vodka ise 1.26 promil değerindedir.

Bira Miktarlarına göre Promil Hesaplamaları

0.5 Alkol oranı 33’lük 1 şişe birada: 33 değer eder.

0.5 Alkol oranlı 33’lük 5 şişe bira: 1.70 promil eder.

0.5 Alkol oranı 33’lük 2 şişe bira: 69 değer eder.

50’lik 50 oranlı 1 şişe bira: 50-53 promil arasındadır.

50’lik 2 şişe bira 50 0.5 oranla: 10.5 promil eder.

50’lik 5 şişe bira 0.5 oranında: 2.60 eder.

Alkollüyken Kaza Yapılırsa Sigorta Karşılar mı?

Alkollüyken yapılan kazalarda sözleşme gereği sigorta firmaları araç sahiplerine ödeme yapmamaktadır. Ancak teminat bünyesinde farklı etkenlerin de yer almasından kaynaklı, kazanın sebebinin kişinin alkollü olmasının olmadığı sonucuna varılırsa firmalar ödemeleri gerçekleştirebilmektedir. Bu durum firma tarafından yapılan araştırmalar sonucunda belli olmaktadır.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Sicile İşler mi?

Trafik kazalarında olduğu gibi alkollü araç kullanma durumunda da kesilen idari para cezaları kabahat olarak işenmektedir. Adli sicil kaydına işlenmeyen trafik cezaları yalnızca bir durumda sabıka kaydı olarak geçebilmektedir. Kişilerin 100 promil sınırını aşması ve trafiğe çıkması halinde trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan haklarında işlem başlatıldığında sabıka kaydı oluşmaktadır.