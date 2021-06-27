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Alerjisi olanlar Kovid-19 aşısı olabilir mi? Uzmanı yanıtladı..

Koronavirüs aşılarının alerjisi olanlara karşı duyulan endişeleri değerlendiren uzmanlar alerjisi olan kişilerin Kovid-19 aşılarının yapılıp yapılmaması konusunda bir endişe duymamaları gerektiği ve kendilerinin Sinovac yada BioNTech aşılarından istediklerini seçebileceklerini belirtiyorlar.

27 Haziran 2021 Pazar 13:06
Alerjisi olanlar Kovid-19 aşısı olabilir mi? Uzmanı yanıtladı..
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Alerjik hastalığı olanların merak ettiği konulardan biri olan Kovid-19 aşı uygulaması hakkında konuşan Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Deneği Genel Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan, koronavirüs aşılarının alerjisi olan kişilere olan etkileriyle birlikte anaflaksiye adı verilen alerjik şok durumuna yol açıp açmadığı konusunda duyulan endişelere açıklık getirdi.

Anaflaksi durumunun genel olarak alerjiye bağlı bir şekilde kısa sürede geliştiği ve bazı durumlarda ölüm ile sonuçlanan aletrjik şok için hızlı müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dilşad Mungan, anaflaksiye durumunun daha çok çocuklarda besinlerle ortaya çıktığını ve yetişkinlerde de bu durumunun ya ilaç yada lateks alerjileri olduğunu belirtti.
 
Aşı uygulamalarında ise çok ciddi alerjik reaksiyonlarının milyonda bir gibi düşük bir oranda ortaya çıkabileceğini belirten Prof. Dr. Dilşad Mungan, koronavirüs aşılarında ise uygulanan BioNTech/Pfizer aşısının bu oranın 1 milyonda 4,6 olarak belirlendiğini söyledi. Sinovac aşısında fazla bir veri bulunmadığından dolayı merkezlerde uygulanan aşı sonrasında sonuçların BioNTech ile benzer olarak çıktığını gördüklerini söyledi.

"İLK DOZ ALERJİK ŞOK YAŞATTIYSA İKİNCİ DOZDA AYNI AŞI KULLANILMAMALI"

 

Alerjisi olan kişinin aşının ilk dozunu olduktan sonra anaflaksi yaşaması durumunda ikinci aşının aynı dozdan yapılmaması gerektiği, ikinci aşının diğer aşıdan uygulanmasının sağlık açısından yararlı olacağını ifade eden Prof. Dr. Mungan, Türkiye'deki aşı uygulama prosedürlerinin bu şekilde olduğunu ve alerjik reaksiyona giren kişilerin ikinci doz yaptırmadan önce alerji uzmanından onay alması gerektiğini kaydetti.

Astım hastası olan kişilerin koronavirüse yakalanmalarından hemen sonra astımı olmayanlara oranla farklı bir durum yaşamadıklarını belirten Prof. Dr. Dilşad Mungan, astım hastası kişilerin ilaçlarını mutlaka düzenli almaları gerektiğini söyledi.

 


Son Güncelleme: 27.06.2021 13:06
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Anahtar Kelimeler:
AlerjiKoronavirüsAlerjisi Olanlar Aşı Olabilirmi
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