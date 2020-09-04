İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt! Mutlu olmak istiyorum
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt!...
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı kahkahaya boğdu
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı...
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı! Ailecek yakalandık
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı!...
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3...

Ailelerin bilgisayar oyunlarını yasaklamaları çözüm mü?

Ailelerin bilgisayar oyunlarını yasaklamaları çözüm mü? basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Ailelerin bilgisayar oyunlarını yasaklamaları çözüm mü? haberinde Eylül 4 2020 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 13:00
Ailelerin bilgisayar oyunlarını yasaklamaları çözüm mü?
Takip Et:

Gelişen teknoloji ile birlikte artan bilgisayar oyunları çocukların çokça ilgisini çekmektedir. Gün içerisinde çoğu vaktini bilgisayar başında geçiren çocuklar için oyun seçimlerine dikkat edilmelidir. Çeşitlerine göre değişiklik gösteren bilgisayar oyunları, bazı yaş grubunda bulunan çocuklara tehlike yaratmaktadır.

Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir?

Teknoloji gelişmesi ve intenetin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması ile birlikte çocuklar gün içerisinde bolca bilgisayar başında vakit geçirmeye başladılar. Birçok alanda çocuklara yararlı olması beklenen bilgisayar oyunları daha çok çocuklara zarar vermektedir.

Çocukların bu zararı görmesindeki en büyük nedenlerden birisi bu oyunların başında çocukların çok vakit harcamasıdır.

Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri nedir?

Bilgisayar oyunları oynayan ve çoğu vakitlerini bu oyuna harcayan çocukları yaşadığı olumsuz etkiler şunlardır:

  • Duruş bozukluğu,
  • Aşırı kilo alma,
  • Şiddete meyilli olma,
  • İçe kapanıklık,
  • İntenete bağımlı olma,
  • Saldırganlık,
  • Hiperaktif olma,
  • Güvensiz olma,
  • Yanlış arkadaşlık


Bu tarz olumsuz etkileri olan oyunlardan olumlu etki almak isteyen ebeveynler, çocuklarına sınırlı süre vererek oyun oynamalarını kontrol altına almalıdırlar.

Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkileri nedir?

  • Dikkatlerinin gelişmesi
  • Algılarının açılması
  • Muhakeme yapma yeteneğinin gelişmesi
  • Matematik becerilerinin artması
  • Güven duygusunun gelişmesi
  • Sorumluluk sahibi olma
  • Sorunlara kolay çözüm getirme

Anne babaların bilgisayar oyunlarını yasaklaması doğru mu?

Bilgisayar ile çok fazla ilgilenen çocuklara ailelerinin uyguladığı yasaklar yanlıştır. Bu bilgisayar kullanımını yasaklamak yerine kontrol altına almak daha güvenilir sonuçlar verecektir. Yasaklar ebeveynler ile çocuklar arasındaki ilişkiyi zedelemektedir. Bu nedenle aileler sınırlı sürelerde çocuklarına bilgisayar oyunu oynama hakkı tanımalıdır.

Bilgisayar oyunu oynama konusunda çocuğuna sınır koyan ebeveynler çocuklarında sorumluluk bilincinin oluşmasını da sağlar. O bilinç ile bilgisayar oynayan çocuklar hem daha az etki altında kalacaktır hem de ailesine karşı sorumluluğunu yerine getirecektir.

Ebeveynler olarak çocuklara tamamen bir bilgisayar yasağı koymaktansa, dışarıdaki aktivitelerine koyduğumuz sınırlar gibi sınırlar koymamız onlar için daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Bu yüzden çocuklara yasak koymaktansa daha anlayışlı bir dille yaklaşılması aile ilişkilerinde de sıkıntıları beraberin de getirmeyecektir.

 



Son Güncelleme: 04.09.2020 13:00
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid'i atlatan yeniden hasta olabilir mi? Koronavirüs tekrar bulaş riski var mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!
Covid'i atlatan yeniden hasta olabilir mi? Koronavirüs tekrar bulaş riski var mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Covid-19 hakkında halkı uyardı!
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Covid-19 hakkında halkı uyardı!
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Bilecik'te karantina uygulaması!
Bilecik'te karantina uygulaması!
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret

Popüler Haberler

En akıcı ve okunabilir kitaplar listesi ve konuları
Ailelerin bilgisayar oyunlarını yasaklamaları çözüm mü?
Banka kredi borcu 3 ay nasıl ertelenir? Erteleme şartları ve faiz oranları nedir?
2020 Evde Bakım Ücreti/Evde Bakım destek yardımı tutarı ne kadar ödenmektedir?
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi?
Nasıl ütü yapılır? Güzel ütü yapmanın püf noktaları
şekerbank tarım ve çiftçi kredisi faiz oranları Eylül 2020
Vakıfbank 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme
Evde bakım maaşı almak için gerekli evraklar nelerdir? Evde bakım maaşı almanın şartları 2020
Findeks notu ne demek? Findeks notu ücretsiz nasıl hesaplanır?
Çarkıfelek yeni bölümleri ile ekranlara geri dönüyor!
İş kazası ve meslek hastalığı maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları ve detayları
Titanların Öfkesi filmi konusu nedir? Film oyuncuları kimler? Titanların Öfkesi filmi fragmanı
POMEM 10 Bin Polis Alımı Başvuruları Hangi Tarihte Başlayacak? 2019 POMEM Polis Alımı Başvuru Şartları
Yemekteyiz Ayaz Mehmet Kaya yarışmadan elenecek mi? Diskalifiye mi olacak? neden diskalifiye edildi?
Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak
Bedelli askerlik kredisi en uygun hangi bankada? 2020 en uygun bedelli askerlik kredisi
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demek, doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2020
Stajyerlere maaş vermek zorunlu mu? 2020 Stajyer maaşları ne kadar?
Hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Hamilelik belirtileri en erken ne zaman belli olur

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.