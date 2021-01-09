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Aile içi şiddete neden olan etkenler

Son yıllarda sık sık karşılaştığımız sorunlardan biri de aile içi şiddet. Bu durumun giderek artması toplum düzenini de bozmaktadır. Peki aile içi şiddettin altında yatan sebepler nelerdir? Haberimizde bu konu ile alakalı araştırmalara yer verdik.

09 Ocak 2021 Cumartesi 18:28
Aile içi şiddete neden olan etkenler
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Aile içi şiddet olgusu herkesin bildiği gibi ailede bulunan kişi veya kişilerin birbirine veya birinin diğerine fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik açılardan zarar vermesidir. Aile içi şiddetin nedenleri bilinmese de temelinde bazı sorunları barındırır. Şiddete neden olabilecek bazı faktörler vardır. Bunlar:

  • Biyolojik sebepler
  • Psikolojik sebepler
  • Sosyal sebepler

Biyolojik sebepler

Aile içi şiddetin temelinde yatan faktörlerden bir olan biyolojik nedenler genelde şiddet uygulayan bireyin akli dengesinde ve ruh sağlığındaki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Şiddet uygulayan bireylerde şizofreni, paranoid şizofreni, anti sosyal kişilik bozukluğu tarzında ruhsal hastalıklar görülebilir.

Aile içinde şiddeti uygulayan kişi genellikle erkektir. Erkeğin şiddet uygulamasının nedenlerinden bazıları genç yaşlarda oluşan ruhsal sorunları, kıskançlık seviyesinin aşırı derecede olması, kendini beğenme duygusunun baskın olması olabilir. Aile içi şiddetin temelinde yatan biyolojik nedenler kapsamında şiddeti uygulayan kişi ve ya kişilerde sorumsuzluk, düşüncesizlik, vicdansızlık, suça eğilimli olma gibi sıkıntılara da rastlanır.

Psikolojik sebepler

Aile içi şiddete sebep olan faktörlerden biri de psikolojiktir. İlişkinin veya evliliğin ilk zamanlarında hiçbir sıkıntı yokken ilerleyen zamanlarda kişi şiddet eğilimi göstermeye başlar. Bunun sebebi ise derin ruhsal bağlardır.

Eşi tarafından ilk defa şiddet gören bir kadın bunun tekrar yaşanmayacağını ve anlık olduğunu düşünür ve durumu sineye çeker. Ama eşinin uyguladığı şiddetin artması kadının gerçekleri görmesine yol açar. Şiddet gören kadın yine sineye çeker çünkü bu sefer tekrar şiddet görmekten korkmaya başlar.

Sosyal sebepler

Aile içi şiddetin nedenlerinden bir olan sosyal nedenler, şiddet uygulayan kişinin geçmiş yaşamını dayandırılmaktadır. Geçmiş yaşamında, çocukluğunda veya gençliğinde ailesi tarafından şiddet gören birey gördüğü şiddeti kendi kuracağı aileye de uygular.

Aile içinde şiddet uygulama eğiliminde olan bireylerin şiddet uygulamasındaki bazı nedenler ise,

  • İletişim becerisinin yeterli olmaması,
  • Duygu ve düşüncelerin kışkırtıcı bir üslupla ifade edilmesi,
  • Bilinç dışı suçlamalar,
  • Namus ve ahlak anlayışını yanlış yorumlamak,
  • Beklentilerin karşılanmaması,

gibi durumlarda da şiddet gözlemlenir.

Aile içi şiddetin çeşitleri

  • Fiziksel şiddet:

    Fiziksel temasta bulunularak yapılan şiddet. Tokat atmak, vurmak, yumruk atmak, bir şeyler fırlatmak, üzerine gitmek, silah gibi tehlikeli aletlerle korkutmak.

  • Sözlü –

    duygusal – psikolojik şiddet:

    Aşırı kıskanmak, hakaret etmek, aşağılamak, küçük düşürücü sözler söylemek, bireyin özgürlüklerini engellemek.

  • Ekonomik şiddet:

    Bireyin çalışmasını engellemek ya da çalışma zorunluluğu getirmek, bireyin kazandığı paraya el koymak, para vermemek, bireyi borca sokmak.

  • Cinsel şiddet:

    Birey istemediği halde ona istemediği yerde, zamanda cinsel ilişkiye zorlamak, kadını çocuk doğurmaya itmek, kadını fuhuşa zorlamak, ona cinsel hakaretler etmek ve cinsel organına zarar vermek.


Son Güncelleme: 09.01.2021 18:28
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