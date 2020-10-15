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Aile hekimliği nasıl değiştirilir? Başvuru nerden yapılır?

Birçok kişinin merak ettiği Aile hekimliği nasıl değiştirilir? Başvuru nerden yapılır? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 15 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak Aile hekimliği nasıl değiştirilir? Başvuru nerden yapılır? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

15 Ekim 2020 Perşembe 05:15
Aile hekimliği nasıl değiştirilir? Başvuru nerden yapılır?
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Aile hekimliği sisteminden memnun olmayan kişileri dilemeleri halinde aile hekimlerini değiştirme hakkına sahiptir. Kişinin ikamet ettiği bölgeye göre sağlık hizmeti veren hekimler, kişilere adreslerine göre otomatik olarak atanmaktadır. Ancak aile hekimi ile sorun yaşayan kişiler başvuru yaparak aile hekimi değişimi isteyebilmektedir.

Aile Hekimliği nedir?

Türkiye’nin dört bir yanında kişinin adresine göre kişiye hizmet veren özel doktor ve sağlık hizmetine Aile Hekimliği denmektedir. Kişilere genel olarak sağlık hizmeti veren aile hekimleri şu şekilde görev almaktadır:

  • Kişiye koruyucu sağlık hizmeti verir.
  • Tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmeti verir.
  • Kayıtlı kişilere özel sağlık durumu bilgisine sahip olmalıdır.
  • Kişi  ve ailelere ait sağlık planlaması yapmalıdır.
  • Kişilere düzenli sağlık hizmeti verir.
  • Kişileri düzenli olarak kontrol eder.
  • Kişiyi gerekirse gözlem altına alabilir.
  • Yatalak hastalara evde sağlık hizmeti verir.

E-nabız üzerinden Aile Hekimi değişikliği nasıl yapılır?

  • E-nabız intenet sitesine giriş yapılır.
  • Siteden kişisel bilgiler ile sisteme girilir.
  • Açılan sayfanın alt tarafında bulunan aile hekimini değiştir butonuna tıklanır.
  • Açılan ekranda hekim değişiklik işlemleri kolayca yapılmaktadır.

Aile Hekimi değişikliği derhal olur mu?

E-nabız sistemi üzerinden aile hekimi değişikliği başvurusu yapan kişilerin başvuruları kontrol edildikten sonra onaylanır. Kişilerin başvurularının sonuçlanması 30 gün içerisinde olmaktadır. Bu sürecin ardından kişiler yeni aile hekimlerine gidebilmektedir.

E-devlet üzerinden Aile Hekimi değişikliği nasıl yapılır?


Aile hekimi değişikliği yapmak isteyen kişiler bu değişiklik işlemini e-nabız sistemi üzerinden gerçekleştirebilmektedir. E-devlet sistemine giriş yapan kişiler dilerse buradan e-nabız sistemine geçiş yaparak değişiklik başvurusunu gerçekleştirebilir.

Aile Hekiminden nasıl buluşma alınır?

Aile hekiminden buluşma almak isteyen kişiler, buluşma sisteminden aile hekimleri ile buluşma talep edebilmektedir. Ancak küçük illerde bu sistem bulunamamaktadır. Yoğunluğun olduğu illerde yoğunluğu azaltmak adına kullanılan bu sistem, küçük illerde devre dışıdır. Küçük ilde bulunan kişiler herhangi bir durumda aile hekimlerinin yanına giderek detaylı muayene ve bilgi alma hakkına sahiptir.

Aile hekiminden randevu almak isteyen kişiler dijital ortamdan bu randevularını alabilmektedir. E-devlet ve Merkezi Doktor Buluşma Sistemi’ne giriş yapan kişiler buralardan kolayca hekim randevusu alabilirler.

MHRS sistemine nasıl üye olunur?

Merkezi Doktor Buluşma Sistemi’ne giriş yapma için öncelikle sisteme kayıtlı olmak gerekir. Sisteme kayıtlı olmayan kişiler e-devlet üzerinden sisteme giriş yapabilir veya üye ol seçeneğine tıklayarak sisteme üye de olabilmektedir.

ALO 182 ile randevu alınabilir mi?

Dijital ortam dışında kişiler ALO 182 numarasını arayarak aile hekimlerinden kolayca randevu alabilirler. İntenet ortamından randevu alamayan kişiler kolayca ALO 182 numarasını arayarak oradan aile hekimleri bilgisine ulaşabilir ve doktorundan randevu alabilir. Sistem içerisinde bulunan çağrı merkezi çalışanları kişilerin isteği doğrultusunda başvurular ve randevular oluşturmaktadır.



Son Güncelleme: 15.10.2020 05:15
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Aile Hekimi RandevuAile Hekimi Değiştirme
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