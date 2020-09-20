İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı!...
Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı! 2 kişi tutuklandı
Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı!...

Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri

Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 20 Eylül 2020 Pazar tarihli haberimizde Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 20 Eylül 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

20 Eylül 2020 Pazar 18:33
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
Takip Et:

Aile hekimliği sisteminden memnun olmayan kişileri dilemeleri halinde aile hekimlerini değiştirme hakkına sahiptir. Kişinin ikamet ettiği bölgeye göre sağlık hizmeti veren hekimler, kişilere adreslerine göre otomatik olarak atanmaktadır. Ancak aile hekimi ile sorun yaşayan kişiler başvuru yaparak aile hekimi değişimi isteyebilmektedir.

Aile Hekimliği nedir?

Türkiye’nin dört bir yanında kişinin adresine göre kişiye hizmet veren özel doktor ve sağlık hizmetine Aile Hekimliği denmektedir. Kişilere genel olarak sağlık hizmeti veren aile hekimleri şu şekilde görev almaktadır:

  • Kişiye koruyucu sağlık hizmeti verir.
  • Tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmeti verir.
  • Kayıtlı kişilere özel sağlık durumu bilgisine sahip olmalıdır.
  • Kişi  ve ailelere ait sağlık planlaması yapmalıdır.
  • Kişilere düzenli sağlık hizmeti verir.
  • Kişileri düzenli olarak kontrol eder.
  • Kişiyi gerekirse gözlem altına alabilir.
  • Yatalak hastalara evde sağlık hizmeti verir.

E-nabız üzerinden Aile Hekimi değişikliği nasıl yapılır?

  • E-nabız intenet sitesine giriş yapılır.
  • Siteden kişisel bilgiler ile sisteme girilir.
  • Açılan sayfanın alt tarafında bulunan aile hekimini değiştir butonuna tıklanır.
  • Açılan ekranda hekim değişiklik işlemleri kolayca yapılmaktadır.

Aile Hekimi değişikliği derhal olur mu?

E-nabız sistemi üzerinden aile hekimi değişikliği başvurusu yapan kişilerin başvuruları kontrol edildikten sonra onaylanır. Kişilerin başvurularının sonuçlanması 30 gün içerisinde olmaktadır. Bu sürecin ardından kişiler yeni aile hekimlerine gidebilmektedir.

E-devlet üzerinden Aile Hekimi değişikliği nasıl yapılır?


Aile hekimi değişikliği yapmak isteyen kişiler bu değişiklik işlemini e-nabız sistemi üzerinden gerçekleştirebilmektedir. E-devlet sistemine giriş yapan kişiler dilerse buradan e-nabız sistemine geçiş yaparak değişiklik başvurusunu gerçekleştirebilir.

Aile Hekiminden nasıl buluşma alınır?

Aile hekiminden buluşma almak isteyen kişiler, buluşma sisteminden aile hekimleri ile buluşma talep edebilmektedir. Ancak küçük illerde bu sistem bulunamamaktadır. Yoğunluğun olduğu illerde yoğunluğu azaltmak adına kullanılan bu sistem, küçük illerde devre dışıdır. Küçük ilde bulunan kişiler herhangi bir durumda aile hekimlerinin yanına giderek detaylı muayene ve bilgi alma hakkına sahiptir.

Aile hekiminden randevu almak isteyen kişiler dijital ortamdan bu randevularını alabilmektedir. E-devlet ve Merkezi Doktor Buluşma Sistemi’ne giriş yapan kişiler buralardan kolayca hekim randevusu alabilirler.

MHRS sistemine nasıl üye olunur?

Merkezi Doktor Buluşma Sistemi’ne giriş yapma için öncelikle sisteme kayıtlı olmak gerekir. Sisteme kayıtlı olmayan kişiler e-devlet üzerinden sisteme giriş yapabilir veya üye ol seçeneğine tıklayarak sisteme üye de olabilmektedir.

ALO 182 ile randevu alınabilir mi?

Dijital ortam dışında kişiler ALO 182 numarasını arayarak aile hekimlerinden kolayca randevu alabilirler. İntenet ortamından randevu alamayan kişiler kolayca ALO 182 numarasını arayarak oradan aile hekimleri bilgisine ulaşabilir ve doktorundan randevu alabilir. Sistem içerisinde bulunan çağrı merkezi çalışanları kişilerin isteği doğrultusunda başvurular ve randevular oluşturmaktadır.



Son Güncelleme: 20.09.2020 18:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aile Hekimi RandevuAile Hekimi Değiştirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca’dan pandemi sürecine yönelik açıklamalar!
Sağlık Bakanı Koca’dan pandemi sürecine yönelik açıklamalar!
Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Türkiye'de ilk korona virüs aşısı bugün yapılıyor
Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Türkiye'de ilk korona virüs aşısı bugün yapılıyor
O ürünlerin sahte olduğu ortaya çıktı: Sakın almayın
O ürünlerin sahte olduğu ortaya çıktı: Sakın almayın
14 Eylül Covid-19 vaka sayıları belli oldu!
14 Eylül Covid-19 vaka sayıları belli oldu!
Dünyaca ünlü firma AstraZeneca Covid-19 aşı çalışmalarına başladı!
Dünyaca ünlü firma AstraZeneca Covid-19 aşı çalışmalarına başladı!
Covid-19’a yakalanan eski İtalyan lider Berlusconi taburcu oldu!
Covid-19’a yakalanan eski İtalyan lider Berlusconi taburcu oldu!

Popüler Haberler

Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak?
MasterChef Türkiye yarışmacısı Kayhan Özekin kaç yaşında, nereli?
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
Ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir? 2020 Devlet konut alım destekleri
2020 Bayram ikramiyesine zam var mı? 2020 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
İnternetten özel güvenlik kimlik kartı sorgulama işlemleri ve adresi
Türk Telekom 650 personel alımı yapılacak iller hangileridir? 2020 Türk Telekom personel alım şartları ve başvuru adresleri
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mebbis nedir? MEBBİS giriş ve kullanımı
iOS 13 ne zaman çıkacak? iOS 13 yenilikleri ve özellikleri neler? İşte yeni işletim sistemi özellikleri
Korona virüsü aşısı testleri başladı! DSÖ'dan sevindiren gelişme
Tv8 yayın akışı 14 Temmuz Salı 2020 | Tv8 internet canlı yayın izleme linki
Kredi sicil affı düzenlemesi ne zaman çıkacak? Destek kredilerinden kara listedekiler ne zaman faydalanacak?
SGK cenaze yardımı ödemesi nasıl alınır? 2020 Sgk cenaze yardımı kaç günde ödenir?
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Eylül 20 Pazar
T.C. ile rapor parası sorgulama nasıl yapılır? 2020
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
SGK rapor parası hesaba ne zaman yatar? Rapor parası nereden çekilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.