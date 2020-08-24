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Aile hekimleri hangi ilaçları yazabilir? Aile hekimlerinin yetkileri nelerdir?

Aile hekimleri 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle sağlık ocaklarının yerine faaliyet göstermeye başlamıştır. Aile hekimleri hangi ilaçları yazabileceği ve aile hekimlerinin yetkileri hakkında bilinmesi gerekenleri içeriğimizde derledik.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:33
Aile hekimleri hangi ilaçları yazabilir? Aile hekimlerinin yetkileri nelerdir?
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Aile Sağlığı merkezlerine başvuruda bulunarak atanmış olan aile hekimiyle görüşen kişiler aile hekimlerinin yazabileceği ilaçları merak ediyor. Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan aile hekimliği ile sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmış ve vatandaşlara sağlık hizmetleri koşulsuz olarak ulaştırılıyor.

Küçük sağlık problemlerinde dahi hastaneye gitmek istemeyen bireyler düzenli olarak kullandığı ilacı yazdırmak istediğinde de aile hekimlerine başvuruda bulunabilmektedir. Yapılan uygulamaların hangi hizmetleri kapsadığı, aile hekimlerinin görev ve yetkilerinin neler olduğu merak ediliyor.

Aile hekimliği nedir?

2003 yılında oluşturulmuş olan Sağlıkta Dönüşüm Programının pilot uygulaması Düzce’de başlamıştı. 1 Ocak 2010’dan itibaren yürürlüğe giren uygulamayla sağlık ocağı kavramının yerini Aile Sağlığı Merkezi (ASM) almıştır.

Aile hekimlerinin görevleri nelerdir?

Aile hekimlerinin görevleri son derece geniştir. Buna göre aile hekimleri;

Vatandaşlara tanı, tedavi, kontrol, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri verir,

Kayıtlı kişiler için danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunar,

Anne – çocuk sağlığı ve aile planlaması konularında geliştirici ve koruyucu hizmetler verir,

Periyodik sağlık muayeneleriyle yılda bir defa genel sağlık taraması yapar,

İlk altı ayda kendisine kayıtlı kişilerin değerlendirmesi için ev ziyaretleri yapar, iletişime geçer,

Yaşlı, yatalak ve engelli hastalara gezici sağlık sisteminde sağlık hizmeti sunar,

Hastayı kontrol altına alıp tetkiklerini yapıp tedavi başlatır,

ASM’de sağlanan şartlardan yararlanamıyorsa hastanın sevki, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri içerisindeki koordinasyonu sağlar,

Mevzuatta belirlenmiş olan sınırlar çerçevesinde sağlık kuruluşları ile resmi hekimler tarafından kişiye düzenlenmesi öngörülen sağlık raporu, reçete ve sevk kağıdı belgeleri düzenlenir.

Aile hekimleri hangi ilaçları yazar?

Aile hekimi başvurusunda bulunan kişiler hastalarına;


ARB grubu antihipertansifler,

İyi huylu prostat büyümesi ilaçları,

Nateglinid grubundaki antidiyabetikler,

Menopoz ilaçları,

Osteoporoz ilaçları,

Kanser ilaçları,

Ayakta tedavideki perantral sefolosprinler yazabilmektedir.

Aile hekimleri hangi ilaçları yazamaz?

Ketakonazol etken maddesinin olduğu ilaçların şampuan formları yalnızca dermatoloji hekimleri,

Dermatoloji uzmanlarının reçete etmediği topikal antifungalerin ilaçları,

Uzman raporunun gerektirdiği nörolojik ve psikiyatrik ilaçlar aile hekimleri tarafından yazılamazlar.

Aile hekimleri psikiyatri ilaçları yazabilir mi?

Uzman hekimin veya nörolog olmadığı hallerde aile hekimi atipik antipsikotik ilaçlar, klozapin, olozapin, risperidon, ketiapin ve ziprasidon gibi ilaçları reçete ederek tedavi başlatabilmekteydi. Ancak 2018 yılında alınan kararla bu yetki kısıtlandı. Buna göre aile hekimleri yalnızca uzman hekim raporu olması halinde iki kutuyu geçmemek kaydıyla bu ilaçları yazabilecek.

Aile hekimleri raporlu ilaçları yazabilir mi?

Kronik hastalıkları bulunan kişiler hayatlarını sürdürebilmeleri için belirli ilaçları kullanmak zorundadırlar. Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirmiş olduğu hastanelerde heyet raporları verilmektedir. Söz konusu raporda teşhis ve düzenli olarak alınması gereken ilaç listeleri bulunmaktadır. Düzenlenen raporla aile hekimine başvuruda bulunan hasta rapor içeriğinde bulunan ilaçları aile hekimine yazdırabilmektedir.

Aile hekimleri uzman onayının gerektirmediği ve birinci derece sağlık sistemlerinde tedavi edilebilecek hastalıklar için ilaç yazılabilir. Hastanın geçmiş dönemde başlatılan psikiyatri tedavisi bulunuyorsa hasta raporu sunulduğunda aile hekiminin kullandığı psikiyatri ilaçları yazılabiliyor. Aile hekimi hastanın heyet raporunda bulunan ilaçları, uzmanlık alanına dahil olmasa dahi yazma yetkisi bulunmaktadır.

Yalnızca aile heyet raporlarının bulunması halinde aile hekimi yetki alanı dışında kalan ilaçları yazabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 24.08.2020 10:33
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Anahtar Kelimeler:
Aile Sağlığı MerkeziAile Hekimi
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